Prima pagină » Politic » Sistemul Merops, care folosește inteligența artificală pentru detectarea dronelor, integrat în dispozitivul de apărare al României

Sistemul Merops, care folosește inteligența artificală pentru detectarea dronelor, integrat în dispozitivul de apărare al României

Sistemul anti-dronă Merops, pus la dispoziție de SUA, a fost integrat în dispozitivul de apărare al României, a anunțat miercuri Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Sistemul Merops, care folosește inteligența artificală pentru detectarea dronelor, integrat în dispozitivul de apărare al României
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
24 iun. 2026, 15:48, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministerul anunță că sistemul anti-dronă Merops a fost pus la dispoziția României de Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului strategic bilateral.

MApN anunță că sistemul a devenit operațional și a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României.

Anterior, acesta a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională.

Merops reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase.

MApN transmite că integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național.

Cele două drone care au căzut recent la Constanța și Galați au devenit teme de discuții la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord, astfel că s-a convenit accelerarea proiectelor NATO privind răspunsul la amenințările cu drone, spunea președintele României, Nicușor Dan, la începutul lunii iunie.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Leul este prăbușit! Euro își continuă ascensiunea. Dolarul a explodat! E recordul anului
Gandul
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Cancan
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport
Subiectele la Matematică la Evaluarea Națională 2026. Ce a picat la a doua probă a examenelor pentru clasa a 8-a
Libertatea
Prețurile pe litoralul românesc au explodat. O turistă a arătat ce a primit de 100 de lei la „împinge tava”! A rămas uimită
CSID
Are voie Poliția să confiște motocultorul dacă e folosit pe drumurile publice? Ce stabilește noul Cod Rutier 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da