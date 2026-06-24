Sistemul Merops, care folosește inteligența artificală pentru detectarea dronelor, integrat în dispozitivul de apărare al României

Ministerul anunță că sistemul anti-dronă Merops a fost pus la dispoziția României de Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului strategic bilateral.

MApN anunță că sistemul a devenit operațional și a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei României.

Anterior, acesta a parcurs etapele necesare de testare, evaluare și validare operațională.

Merops reprezintă o soluție tehnologică modernă, bazată pe algoritmi de inteligență artificială, destinată detectării, urmăririi și neutralizării țintelor aeriene de dimensiuni reduse care evoluează la altitudini joase.

MApN transmite că integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităților Armatei României de detectare și contracarare a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spațiului aerian național.

Cele două drone care au căzut recent la Constanța și Galați au devenit teme de discuții la reuniunea Consiliului Atlanticului de Nord, astfel că s-a convenit accelerarea proiectelor NATO privind răspunsul la amenințările cu drone, spunea președintele României, Nicușor Dan, la începutul lunii iunie.