Sorin Grindeanu acuză că Guvernul Bolojan a lăsat datorii de peste 30 de miliarde de lei: Acest trend trebuie inversat

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat duminică dimineață, într-o postare pe Facebook, că fostul premier Ilie Bolojan a sacrificat economia, adâncind criza, iar, de acum încolo, social-democrații vor încerca să corecteze situația aceasta.

Liderul PSD susține că Guvernul Bolojan a lăsat în urmă datorii de peste 30 de miliarde de lei și cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

„A sărăcit românii, dar n-a salvat bugetul. Doar a sacrificat economia și a adâncit criza. Asta nu este «greaua moștenire» – este nota de plată a austerității oarbe! Plătită de români și firmele românești, nu de cei care se aplaudă singuri pe scenă! Spre deosebire de dreapta, PSD nu se lamentează și nu aruncă inconștient în spațiul public scenarii apocaliptice despre «incapacitatea de plată». Vom schimba direcția României. Aici nu există cale de întoarcere”, a scris duminică, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

El spune că românii au dreptul să știe care este situația țării după plecarea Guvernului Bolojan.

„1. Peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații împinse în viitor. Un buget adoptat în aprilie, care s-a epuizat în octombrie. 2. Cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. După orice metodologie. O confirmă instituțiile interne – INS și BNR, dar și «pesediștii» de la Eurostat și Comisia Europeană”, a afirmat Grindeanu.

Potrivit acestuia, cifrele arată că reformele din ultimul an nu au avut rezultatele așteptate, iar economia și veniturile populației au fost cele mai puternic afectate.

„Realitatea cifrelor a demonstrat că, în ultimul an, reformele s-au făcut cu sabia de lemn, în timp ce peste economie și veniturile românilor s-a trecut cu tancul”, a transmis liderul PSD.

Președintele PSD mai susține că situația trebuie schimbată, făcând precizarea că partidul pe care îl conduce se va concentra pe sprijinirea populației și a economiei.

„Acest trend trebuie inversat. PSD alege să fie alături de oamenii reali, nu de corul digital care aplaudă mecanic eșecul pe rețelele sociale. România a fost «salvată» destul. Acum are nevoie de muncă, investiții și măsuri care să repornească economia și să protejeze nivelul de trai”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Ce măsuri pregătesc miniștrii PSD

Președintele PSD a prezentat și măsurile pe care miniștrii partidului urmează să le anunțe săptămâna viitoare, în mai multe domenii.

• Sănătate: asigurarea fondurilor necesare funcționării UPU și serviciilor de Ambulanță din întreaga țară;

• Agricultură: deblocarea despăgubirilor pentru secetă și reluarea dialogului cu Comisia Europeană pentru reluarea exporturilor de ovine;

• Transporturi: ultimele verificări pentru deschiderea în noiembrie a unei noi secțiuni de autostradă (Tigveni-Curtea de Argeș);

• Mediu: deblocarea Acordului de mediu revizuit pentru tronsonul montan de pe autostrada Pitești-Sibiu (din lipsa căruia acum se lucrează doar pe 45% din şantier);

• Dezvoltare: operaționalizarea grupului de lucru pentru reforma administrației publice locale;

• Fonduri Europene: discuții la Bruxelles pentru salvarea banilor din PNRR;

• Economie: auditul tuturor programelor de sprijin pentru economie;

• Muncă: deblocarea platformei pentru lucrători străini „Work in Romania”, așteptată de peste o lună de mii de antreprenori și firme românești;

• Apărare: întâlnire cu partenerii din Bulgaria și Turcia pentru întărirea securității la Marea Neagră;

• Justiție, Interne și Învățământ preuniversitar: implementarea măsurilor privind combaterea violenței în școli.