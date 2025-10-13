Stelian Ion: Procurorul general să lase deoparte exercițiile de PR și să se apuce de treabă. Vedem o avalanșă de decizii în favoarea infractorilor

Curtea de apel București i-a scăzut un an din pedeapsă condamnatului fugar Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei.

Pe de altă parte, magistrații au stabilit că fosta șefă a DIICOT Alina Bica și-a ispășit pedeapsa în timp ce era în arest la domiciliu pe timp de noapte, așa cum a decis Curtea de Apel din Bari, instanță care a refuzat să o predea autorităților române.

Stelian Ion consideră că procurorul general ar trebui să intervină: „O astfel de speță, în opinia mea, ar trebui să atragă cel puțin reacția procurorului general, care poate ar trebui să lase deoparte exercițiile de PR și să se apuce de treabă, ar trebui să atragă atenția altor instituții, Inspecției Judiciare”.

Fostul ministru al Justiției observă că „nu mai vedem trimiteri în judecată pentru fapte de corupție, ca și cum corupția a dispărut. În schimb, vedem o avalanșă de astfel de decizii în favoarea infractorilor și o avalanșă de acțiuni din partea celor condamnați, care în urma unor căi extraordinare de atac, își văd rezolvate problemele penale și ulterior cer în instanță și restituirea averilor confiscate”.

Deputatul USR subliniază că „reforma justiției nu a fost o reformă a justiției, nu s-a făcut decât să se oligarhizeze sistemul judiciar (…). Din păcate, nici Comisia Europeană nu mai e ce a fost, privește cu foarte multă îngăduință aceste aspecte”.