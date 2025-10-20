Stolojan, despre decizia CCR: O palmă peste obrazul românilor. Bolojan trebuie să rămână în funcție

„Este o palmă grea peste obrazul românilor de bun simț, care merg în fiecare zi la serviciu și nu au pensii speciale”, spune Theodor Stolojan, despre decizia CCR de luni.

Fostul premier afirmă că prin această decizie, „vedem cum Curtea Constituțională se opune unei propuneri de bun simț, făcută cu privire la vârsta de pensionare și la mărimea pensii speciale. (…) Interesul României ar fi ca domnul Bolojan să nu își dea demisia din funcția de prim-ministru, deoarece este exact omul care trebuie la locul la care trebuie pentru reformele care trebuie făcute în România”.

Judecătorii Curții Constituționale au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate privind reforma pensiilor de serviciu.

Surse spun pentru MEDIAFAX că CCR a respins legea în ansamblu pe motive extriseci, adică formă, pentru că Guvernul nu a mai luat avizul CSM pe ultima formă, care avea modificări importante față de forma trimisa inițial la avizare.