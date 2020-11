Stop Coronavirus. Când spun oficialii români că se va termina pandemia de Covid-19 şi pe ce se bazează

Deja ştii că primele doze de vaccin Pfizer au plecat deja spre Europa, cu destinaţia Marea Britanie şi Belgia. Preşedintele Klaus Iohannis îţi spune că începând cu începutul lui 2021 ai putea avea şansa să te vaccinezi împotriva COVID-19. Atât medici militari, cât şi civili, dar şi voluntari se vor mobiliza să-ţi administreze doza de vaccin.

„Poate reuşim până în vara anului viitor să terminăm de tot cu această pandemie.

Sunt efectiv pregătite primele tranşe de vaccin şi sperăm la începutul anului viitor să le avem şi aici, în România şi să începem cu personalul medical, inclusiv studenţii voluntari.

În prima linie intră personalul medical, persoanele care au boli despre care ştim că agravează această boală provocată de noul coronavirus şi personalul esenţial. Doar în tranşa a doua intră administraţia prezidenţială, guvernul şi aşa mai departe”, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tataru, te anunţă că de acum va trebui să te vaccinezi de COVID-19 an de an, fiind un vaccin sezonier, la fel ca cel antigripal. Până în vară am putea obţine această imunizare a populaţiei de 60-70% de care avem nevoie ca să scăpăm de virusul Sars-Cov-2.

„Noi avem în spitalele publice şi private în jur de 550 de mii de persoane. Urmând ca după cartografia care se face în această perioadă sau din fiecare dintre celelalte structuri, inclusiv de la medicii de familie personale care le au în evidenţă şi care vor să fie vaccinate.

Apreciem că în martie-aprilie să putem trece şi la nivelul populaţiei generale”, a menţionat Nelu Tătaru.