SUA condamnă acţiunile de reprimare a protestelor paşnice, după ce mai mulţi activişti şi-au pierdut viaţa în Irak

Statele Unite şi-au exprimat public nemulţumirea privind asasinatele la comandă întreprinse împotriva activiştilor societăţii civile din Irak. ONG-urile pentru drepturile omului au tras un semnal de alarmă înaintea vizitei oficiale a premierului irakian Mustafa al-Kadhimi la Casa Albă.

Iraqis should be able to peacefully demonstrate without fear of attacks or threats. To date, more than 600 have been killed and thousands injured in Iraq. Murderers of peaceful protestors must be held to account. https://t.co/rDlLvasQ80