Taras Kachka: Sunt mai mult decât sigur că partenerii noștri vor finanța anii următori

Ucraina se bazează pe sprijinul internațional și pe accesarea fondurilor provenite din activele rusești înghețate pentru a acoperi un deficit bugetar estimat la 19 miliarde de dolari în 2026. Vicepremierul Taras Kachka spune că nu există riscul unui gol financiar în buget pentru anii următori.

Vicepremierul Ucrainei, Taras Kachka, a declarat joi, la Kiev, că este „mai mult decât sigur” că Ucraina va primi finanțarea necesară din partea partenerilor occidentali pentru a acoperi bugetele din 2026 și 2027, în pofida întârzierilor și disputelor privind utilizarea activelor rusești înghețate.

„Sunt convins că nu va exista un gol în bugetul pentru 2026-2027”, a spus Kachka, responsabil pentru integrarea euroatlantică a Ucrainei.

El a precizat că aproximativ 40% din bugetul actual al țării, estimat la 98 de miliarde de dolari, este acoperit de sprijin extern, iar Kievul are nevoie de încă 19 miliarde pentru a-și menține stabilitatea financiară anul viitor, scrie Kyiv Independent.

Guvernul ucrainean își pune mari speranțe în așa-numitul „împrumut pentru reparații”, o propunere de 140 de miliarde de euro finanțată din dobânzile generate de activele rusești înghețate, majoritatea aflate la compania belgiană Euroclear.

Belgia a cerut însă altor state membre UE să împartă riscurile juridice ale schemei, iar decizia finală este așteptată la Consiliul European din 19 decembrie.

În cazul în care nu se ajunge la un acord, Kachka a spus că Ucraina va apela la alte mecanisme de finanțare internațională, prin sprijin bilateral sau multilateral.

Oficialii ucraineni spun că partenerii europeni le-au transmis să nu se îngrijoreze, asigurându-i că vor găsi o soluție comună.

Summitul din decembrie ar putea decide și soarta începerii negocierilor oficiale de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Procesul este blocat de premierul ungar Viktor Orban, care se opune deschiderii capitolelor de negociere.

„Prima opțiune ar fi ideală, Ungaria își dă acordul, iar noi deschidem clusterele de aderare. A doua este ca celelalte 26 de state să decidă să meargă mai departe fără acordul Budapestei”, a explicat Kachka.