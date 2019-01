Tăriceanu îl atacă pe Iohannis şi spune că este pasibil de suspendare: Vrea să dea satisfacţie unei minorităţi radicalizată/ Face o figură proastă în ţară

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat că în coaliţia de guvernare se va discuta despre posibile măsuri care pot fi luate în raport cu preşedintele Klaus Iohannis şi a catalogat gesturile preşedintelui ca "fiind o figură proastă în ţară".

1813 afişări

"Trebuie să vă aşteptaţi ca aceste măsuri care ar putea fi analizate să le analizăm în cadrul coaliţie, pentru că în mod evident constantăm cu toţii că preşedintele încearcă să se repoziţioneze. Cred că încearcă să dea satisfacţie unei minorităţi a electoratului care este foarte radicalizată, dar preşedintele trebuie să gândească aceste demersuri în baza Constituţiei, nu în afara ei. Am văzut poziţionarea în amânarea revocării unor miniştri, apoi a numirii înlocuitorilor. Cât rămâne în drept constituţional, nimeni nu poate adopta nicio retorsiune", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.

Şeful Senatului a mai spus că se va discuta în coaliţie dacă trebuie adoptate anumite măsuri.

"Până una alta trebuie să ţinem cont că preşedintele a semnat decretele celor doi miniştri. Premierul are libertatea şi dreptatea să facă nominalizări la care preşedintele trebuie să răspundă. Şi fără să prelungim aceste nominalizări mai ales că România prezidează Consiliului European şi reuniunile sunt prezidate de miniştri noştri. Deci face o figură proastă în ţară. La acest lucru trebuie să se gândească inclusiv preşedintele României", a mai spus Tăriceanu.

Tăriceanu, despre suspendarea lui Iohannis: Dacă va ajunge să încalce Constituţia, atunci e altceva

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, duminică la România TV, că în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis va încălca prevederile înscrise în Constituţie, atunci poate fi vorba despre un demers de suspendare. Liderul ALDE a precizat că şeful statului nu poate bloca Guvernul sau Parlamentul.



„Preşedintele nu poate să blocheze nici Guvernul, nici Parlamentul, pentru că de fiecare dată când au apărut aceste semne de blocaj a fost sesizată Curtea. Părerea mea că într-o situaţie normală nu ar fi fost nevoie de o sesizare a CCR. Cred că preşedintele a epuizat toate posibilităţile de a se eschiva în continuare. S-a văzut că asta este atitudinea pe care o adoptă preşedintele, atunci când eşti avertizat ce vrea să facă oponentul tău. Ştim ce vrea să facă preşedintele. Nu este niciun fel de surpriză. Premierul este pregătit la a face faţă. Toate şicanele pe care le face preşedintele nu ne vor împiedica să adoptăm toate măsurile din programul de guvernare, fie că e vorba de salariaţi sau de pensionari”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o intervenţie telefonică duminică seară la România Tv.

Acesta a precizat că este mai important pentru coaliţie să guverneze decât să se lanseze „în lupte sterile” cu Klaus Iohannis.

„Motivele de suspendare sunt foarte clar înscrise în Consitutuţie. Dacă preşedintele va ajunge să încalce prevederile din Constituţie, atunci va fi cu totul altceva. Orice şicane nu ne sperie. Nu ne lăsăm impresionaţi, nici intimidaţi de aceste lucruri. Asta consideră preşedintele, asta poate, ne vedem mai departe de drum. E mai important să guvernăm decât să stăm în lupte sterile cu preşedintele. Eu, fără să fiu consilierul doamnei premier, dacă m-ar întreba i-aş spune – <nu îl băgaţi prea mult în seamă pe preşedinte. Vedeţi-vă de treabă>”, a adăugat Tăriceanu.

Florin Iordache a afirmat, pentru MEDIAFAX, că Viorica Dăncilă va anunţa luni decizia luată, după refuzul lui Klaus Iohannis de a îi numi pe Olguţa Vasilescu şi Mircea Drăghici, la Dezvoltare, respectiv Transporturi. În opinia deputatului PSD, premierul va fi nevoit să numească miniştri interimari.

Klaus Iohannis a anunţat, vineri, că va respinge propunerile premierului Viorica Dăncilă pentru ministerele Transporturilor şi Dezvoltării, şi anume, Mircea Drăghici şi Lia Olguţa Vasilescu. Şeful statului a adăugat că va prezenta, săptămâna viitoare motivele refuzului propunerilor făcute de premier.

Totodată, preşedintele Iohannis a semnat, joi, decretul pentru constatarea vacantării funcţiei de membru al Guvernului prin demisia lui Paul Stănescu, viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Şeful statului a semnat şi decretul de vacantare a postului de ministru al Transporturilor, după demisia lui Lucian Şova.

Acţiunile preşedintelui vin în urma deciziei Curţii Constituţionale din 19 decembrie potrivit căreia şeful statului era obligat să emită de îndată decretele de constatare a vacantării celor două funcţii de ministru şi să răspundă motivat legat de numirile noilor miniştri.

Olguţa Vasilescu a fost propusă iniţial la Ministerul Transporturilor, iar Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltării, însă preşedintele Iohannis a refuzat numirea acestora.

Tăriceanu, despre refuzul revocării lui Lazăr: Probabil va trebui făcută o nouă sesizare la CCR

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, duminică la România Tv, că probabil va trebui făcută o nouă sesizare la Curtea Constituţională, din cauza refuzului preşedintelui Klaus Iohannis de a îl revoca pe procurorul general Augustin Lazăr.



„Aici sunt două lucruri: refuzul de revocare şi doi, lucrul foarte important, aprecierea pozitivă la activitatea procurorului general, care este pentru mine de neînţeles. Adică procurorul general prin atitudinea pe care o are, pasivă, încuviinţează încălcarea Constituţiei, plus multe alte nelegalităţi care s-au petrecut în ultima perioadă. Preşedintele are o apreciere pozitivă. Probabil că va trebui făcută o nouă sesizare la CCR aşa cum s-a făcut şi în cazul precedent, să îi spună CCR, să îi explice preşedintelui cu subiect şi predicat ce trebuie să facă.”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, într-o intervenţie telefonică duminică seară la România Tv.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, vineri, că nu îl va revoca pe procurorul general Augustin Lazăr, spunând că ministrul Tudorel Toader, „probabil neavând altă treabă mai bună de făcut”, a trimis din nou aceleaşi documente prin care cere revocarea.

Ulterior, reprezentanţii PSD au afirmat, într-un comunicat de presă, că refuzul şefului statului de a îl revoca pe Augustin Lazăr e catalogat drept „complicitate de natură penală”.

În acest context, secretarul general al PSD Codrin Ştefănescu a declarat, sâmbătă pentru MEDIAFAX, că partidul ia considerare depunerea unei plângeri penale împotriva lui Klaus Iohannis pentru refuzul revocării procurorului general Augustin Lazăr, precizând că preşedintele a comis un act de trafic de influenţă.

Anul trecut, ministrul Justiţiei Tudorel Toader a declanşat procedura de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la şefia DNA. Klaus Iohannis a refuzat revocarea acesteia, ulterior Guvernul sesizând Curtea Constituţională cu privire la un conflict juridic între Executiv şi Preşedinţie. CCR a admis pe 30 mai 2018 conflictul, obligându-l pe şeful statului să semneze decretul de revocare din funcţia de procuror-şef al DNA a Codruţei Kovesi.

O lună mai târziu, preşedintele Iohannis a semnat decretul de revocare a şefei DNA.

