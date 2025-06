Tăriceanu, sfat pentru Bolojan: „Trebuie să analizeze dacă anumite măsuri pot fi o zestre pozitivă pentru PNL”

Călin Popescu Tăriceanu: „Bolojan trebuie să fie foarte atent”

Fostul premier a comparat potențiala ascensiune a lui Ilie Bolojan cu perioada în care el a implementat Cota Unică. Deși părea o mișcare revoluționară în 2004, partidul nu a reușit să valorifice politic această decizie.

„Ce vreau însă să vă spun apropo de Bolojan, dacă va fi desemnat el prim-ministru. Bolojan trebuie să fie foarte atent. Dacă impetuozitatea, curajul, determinarea lui de a lua anumite măsuri va conta ca o zestre pentru PNL, ca o zestre pozitivă. Știți de ce? Vă spun din propria experiență. Am introdus, deci, Cota Unică la finele lui 2004. Eu am fost convins, după ce am introdus Cota Unică, că PNL-ul va capitaliza această acțiune politică.”, spune Tăriceanu, potrivit Gândul.

Tăriceanu: „Rezultatul? Zero. Sau pe dos”

Deși măsura a fost populară și a dus la creșteri de venituri, Tăriceanu recunoaște că nu a produs efectul politic așteptat.

„Vorbeam cu oameni de afaceri, vorbeam cu persoane… Care aplaudau, pentru că, să știți, că nu numai mediul privat, firmele au profitat, dar cei care erau angajați, fie în domeniul public, fie în domeniul privat, au început să câștige mai mult, pentru că s-a diminuat impozitul pe venit. Și am zis, doamne, ăsta va fi un element colosal care va aduce la un capital politic. Știți care a fost rezultatul? Zero. Sau pe dos. Nu știu dacă pe dos, dar zero. Nimic.”, afirmă acesta.

Ne aflăm într-o situație de criză

Tăriceanu crede că oricine va fi viitorul premier, trebuie să își asume noile reglementari necesare pentru redresarea României.

„Deci, nu știu în ce măsură, lumea va spune: Da, domne, suntem într-o situație de criză, vine unul care are curajul să-și asume aceste măsuri, și bravo lui!”, conchide Călin Popescu Tăriceanu.