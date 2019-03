Teodorovici, după ce Năsui a prezentat scrisoarea MFP către S&P: Îi mulţumesc poştaşului de serviciu

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, l-a catalogat pe deputatul USR Claudiu Năsui drept poştaş de serviciu pentru că a prezentat scrisoarea prin care Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a cerut Standard & Poor's amânarea perspectivei.

„Vizavi de buget, sper că ştim cu toţii care sunt efectele negative, inclusive ieşirea noastră în piaţa internaţională reprezintă un impediment lipsa bugetului. Practic, nu mă pot împrumuta de piaţa externă până n-am un buget sau, eventual, costurile pot să crească. Vizavi de agenţia de rating, acolo am trimis scrisoarea, după cum aţi văzut-o foarte bine în spaţiul public. Îi mulţumesc poştaşului de serviciu cu această ocazie. Rugămintea la dânsul este să scoată semnătura de-acolo, pentru că ştiu că încalcă o prevedere legală. Dacă vrea să afle care este aceea, îi pot notifica pe cale oficială sau juridică. În rest, n-am cerut, prin scrisoare, niciun termen, săptămâni şi aşa mai departe, cum alţi cunoscători ai economiei au invocat în spaţiul public. Am spus, clar, discuţiile pe care le-am avut noi cu cei de la bănci şi am avut o discuţie eu, personal, cu cei din agenţie. Am să mai am câteva discuţii, în următoarele zile, pentru a aduce toate argumentele, ca dânşii să înţeleagă foarte clar care este situaţia în România şi să ia o decizie în acest sens”, a afirmat Eugen Teodorovici, luni, în cadrul unei declaraţii de presă.

Agenţia de rating Standard & Poor's şi-a menţinut la „BBB- / A-3” ratingul pentru datoria suverană a României în monedă străină şi locală, pe termen lung, respectiv pe termen scurt, conform unui anunţ făcut vineri. În schimb, perspectiva a fost contestată de Guvernul României, printr-o scrisoare trimisă de Finanţe, iar un răspuns la apel va fi dat peste două săptămâni, potrivit procedurilor anunţate de agenţia de rating vineri.

Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economie al premierului Viorica Dăncilă, a declarat, sâmbătă dimineaţa, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că MFP a cerut S&P să amâne perspectiva, din cauza neadoptării bugetului de stat, ceea ce poate afecta evaluarea. „Cred că a fost un demers corect, tocmai pentru a lăsa o perioadă de două săptămâni, astfel încât să vedem dacă bugetul va fi aprobat, pentru că şi acesta este un punct foarte important. Ştiţi că, la ora actuală, România, din cauza preşedintelui Iohannis, nu are buget. Acesta este un punct vulnerabil, atunci când agenţiile de rating evaluează situaţia unei ţări. Pe de altă parte, pentru a se vedea care sunt perspectivele Ordonanţei 114 şi a altor măsuri fiscale”, a explicat Vâlcov.

Consilierul pe probleme economie al premierului a fost contrazis, luni, de deputatul USR Claudiu Năsui, care a prezent, pe Facebook, scrisoarea prin care MFP a cerut S&P să amâne perspectiva de ţară, iar motivul acestei cereri din partea Finanţelor este OUG nr. 114/2018.

„Dacă vă uitaţi în raportul agenţiei, acolo aduc în atenţie posibile efecte ale Ordonanţei, dar nu spun că Ordonanţa este cea care duce la scăderea ratingului de ţară. Deloc (nu a afectat – n.red.)”, a mai spus Teodorovici, luni.

Ministrul Finanţelor a răspuns că „nu” OUG nr. 114/2018 poate duce la degradarea ratingului de ţară. De asemenea, acesta crede că nu se va ajunge la degradarea ratingului de ţară pentru România.

„Poate ar fi o temă de discuţie publică: Haideţi să vedem ce putem face pentru ca ratingul României să crească? Vedeţi ce spune acolo în acest raport, inclusive partea de instabilitatea politică – fel de fel de măsuri care se aprobă…”, a mai spus Teodorovici.

De asemenea, referitor la scrisoarea vicepreşedintelui Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, şi a comisarului însărcinat cu Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, Pierre Moscovici, care au susţinut că OUG 114/2018 trebuie modificată, deoarece pune România într-o foarte proastă lumină printre ţările Uniunii Europene, mai ales că deţinem în prezent preşedinţia rotativă a Consiliului, ministrul Finanţelor a afirmat că n-a avut asemenea discuţii cu cei doi.

„Mă întâlnesc cu dânşii, lunar, la Bruxelles, la şedinţele miniştrilor de Finanţe. N-au spus ceva de acest lucru. Mă gândeam că ne trimit o scrisoare prin care ne arată nouă României, pe timpul preşedinţiei, cum se preocupă dânşii, la nivel de Comisie Europeană, ca statele membre să-şi păstreze în bugetele proprii ceea ce companiile produc în bugetele acele ţări. Credeam că asta vor scrie cei doi comisari, pentru că mi se părea mai interesant”, a completat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a confirmat că, luni, că deficitul ESA urmează să fie anunţate de Comisia Europeană în aprilie, aceasta fiind procedura standard.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.