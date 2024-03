Tomac: Procesul nu s-a încheiat, la fel cum nici intrarea noastră deplină în Schengen nu e realizată

„România în Schengen. Nu pot descrie în cuvinte ce sentiment minunat trăiesc văzând că un obiectiv pentru care am muncit enorm este îndeplinit parţial. În acesta dimineaţă am trecut prin aeroport în doar 5 de la controlul de securitate până la îmbarcare, pentru că în sfârşit suntem în Schengen. După umilinţă din 8 decembrie 2022, când Austria s-a opus intrării României în spaţiul Schengen, mi-am asumat să nu las abandonat acest obiectiv de ţară şi am continuat pe cont propriu un demers unic ce a necesitat un efort uriaş, dar care a meritat. Aşa am sesizat toate statele membre UE, Comisia Europeană, Consiliul European, Guvernul României şi în sfârşit Consiliul Uniunii Europene, acolo unde în Consiliul JAE, Austria a comis un abuz de putere şi a blocat dreptul nostru legitim de a fi în spaţiu Schengen”, scrie pe Facebook preşedintele PMP, Eugen Tomac.

El aminteşte că a deschis un proces, în premieră iniţiat de un deputat din Parlamentul European, împotriva Consiliului Uniunii Europene la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

„Nu am avut în acest demers decât români de bună credinţă care au semnat pentru RomaniainSchengen şi evident colegii alături de care am luptat la fiecare dezbatere în plen şi comisii. Procesul nu s-a încheiat, la fel cum nici intrarea noastră deplină în Schengen nu este realizată. Trebuie să ne bucurăm de libera circulaţie terestră aşa cum este definit spaţiul fără frontiere al UE şi vom realiza acest lucru. Acest caz este o demonstraţie clară că atunci când nimeni nu mai crede în şansele noastre, trebuie să ne facem datoria cu mult curaj faţă de ţara si cetăţenii ei şi în mod sigur vor veni şi rezultatele. Mulţi îşi arogă merite, astăzi, dar eu ştiu foarte bine cât a contat presiunea zilnică pe care am făcut-o atât acasă cât şi la Bruxelles pentru ca acest dosar să nu fie din nou abandonat aşa cum a făcut Guvernul României mai bine de 11 ani. Sunt absolut convins că în 2025, România va intra deplin în Schengen, la fel cum sunt convins că Austria va fi sancţionată pentru această mare nedreptate la CJUE. Pentru a continua munca începută vă invit să fiţi alături de mine şi echipa Dreptei Unite la alegerile din 9 iunie, pentru că în Parlamentul European vom apăra cu demnitate şi curaj interesele Românie în Uniunea Europeană! Lupta pentru Schengen continuă”, încheie Tomac.

România şi Bulgaria au devenit, de duminică, 31 martie, state membre ale spaţiului Air Schengen.