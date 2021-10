Toni Neacşu, la Aleph News: „Guvernul poate legifera acum în afara oricărui control. Instanţele nu pot verifica în 30 de zile Hotărârile de Guvern date în starea de alertă. CSM ar trebui să sesizeze la CCR un conflict între instanţele de judecată şi Parlament”

„Premierul Cîţu vrea să condiţioneze dreptul de circulaţie şi de muncă de certificatul verde. Cred că proiectul de lege trecut de Senat este periculos pentru statul de drept. Parlamentul dă dreptul Guvernului să condiţioneze orice libertate şi drept de certificat. Avem un stat de drept eşuat. Anumite Hotărâri de Guvern nu pot fi verificate de Justiţie. Nu există procedură prin instanţă ca în 30 de zile să se spună dacă Hotărârea de Guvern conţine prevederi legale sau nu. Instanţele au anulat Hotărâri de Guvern după ce acestea au fost în vigoare. CCR a spus că instanţele nu pot interveni eficient. Parlamentul trebuie să modifice legea privind starea de alertă.

Guvernul poate legifera acum în afara oricărui control. În democraţii, aceste măsuri au fost luate în Parlament. La noi, Guvernul a făcut ce trebuia să facă Parlamentul. Este o realitate: în România, marea majoritate a populaţiei este nevaccinată. Trebuie să existe limitări prin lege care să mulţumească întreaga societate. Drepturile şi libertăţile se pot restrânge tot prin condiţii constituţionale. Problema e că politicienii nu citesc deciziile CCR şi nu le respectă”, a declarat avocatul Adrian Toni Neacşu, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.

Eşecul în România al campaniei de vaccinare este responsabilitatea Guvernului, spune avocatul Neacşu: „Am trecut prin boală, nu sunt antivaccinist. O să mă vaccinez. Noi la începutul verii „am învins” pandemia. Este evident că vorbim despre un eşec guvernamental şi al statului. Nimeni nu s-a pregătit în România. Trebuiau făcute eforturi mai mari. Guvernul şi-a pierdut credibilitatea. PNL a ţinut un Congres cu mii de oameni. Măsurile Guvernului sunt fără noimă. Deciziile Guvernului sunt contradictorii. Legile şi actele normative trebuie făcute de specialişti. În Parlament este un nivel redus de pregătire juridică”.

Şi situaţia juridică a Guvernului României dar şi deciziile CCR au fost analizate pe Aleph News de avocatul Adrian Toni Neacşu: „Guvernul demis poate sta până când următorul Guvern depune jurământul. Guvernul României a trecut prin 2 ipoteze constituţionale diferite. CCR trage de urechi persoane care se poartă ca nişte copii de grădiniţă. CCR l-a distrus pe Cîţu.

CCR e săturată că politicienii nu citesc şi nu respectă deciziile CCR. Hotărârile Parlamentului pot fi atacate la CCR. CCR este folosită în a tergiversa lucrurile în conflicte politice. CCR a obligat în vară de 2 ori Parlamentul să reglementeze procedura în faţa instanţelor. Noi avem puterea executivă ieşită de sub orice control. Instanţele sunt sărite din schemă din cauza politicienilor.

Cele 3 puteri trebuie să fie în echilibru şi să se controleze reciproc. Singurii care pot fi sancţionaţi pentru nerespectarea deciziilor CCR sunt judecătorii. Când vorbim de Parlament, nu există sancţiune. Da, trebuie făcut ceva, să existe o sancţiune. Politicienii sunt forţaţi să respecte deciziile CCR doar în cazul conflictelor constituţionale. Nerespectările deciziilor CCR ar trebui aduse în atenţia CCR sub forma conflictelor juridice. E de neînţeles de ce Guvernul este în afara oricărui control judecătoresc. CSM ar trebui să sesizeze la CCR un conflict între instanţele de judecată şi Parlament. Când o putere scapă de sub control e rapt la Constituţie. Multă vreme statul a fost condus de puterea judecătorească. Statul român este perfect nefuncţional şi dezechilibrat”.

Fost judecător şi membru în CSM, Toni Neacşu crede că statul ar trebui să se lămurească ce vrea de la Justiţie şi de la procurori:

„În Opoziţie, politicienii spun că puterea trebuie să fie la CSM. Când sunt la Putere, politicienii uită de CSM. Eu am mai multă încredere în procurori decât în oamenii politici. Ar trebui să ne lămurim ce vrem cu procurorii. Dacă vrem procurori independenţi, puterea de decizie ar trebui să rămână în rândul profesiei. În Germania, procurorii sunt supuşi Executivului. Am mai multă încredere în procurorii din CSM decât în Stelian Ion. Procurorii din CSM şi Stelian Ion se înţelegeau suspect de bine. Procurorii din CSM nu au deocamdată drept de decizie”.

Despre desfiinţarea SIIJ, subiect care a divizat coaliţia de guvernământ, Toni Neacşu spune că această structură ar trebui să fie lăsată să funcţioneze: „Când eram în CSM, din 15 membri, 9 au fost sub supraveghere. SIIJ a apărut ca o necesitate ca să prevină abuzurile dovedite. Şi SIIJ este autonomă la fel ca DNA şi DIICOT. SIIJ este singura structură sub CSM. Cele mai multe garanţii de independenţă le are SIIJ.

Magistraţii sunt speriaţi că dispare SIIJ. SIIJ trebuie lăsată să funcţioneze. Colegii meu au fost supravegheaţi până când s-a aflat de protocoale. Câmpul tactic nu mai există cum exista. Cea mai mare problemă: teroarea în rândul judecătorilor. Simt că judecătorii sunt mai liberi. Unele mecanisme funcţionează în virtutea inerţiei. Acum avem şi judecători justiţiari, nu simpli arbitri. Tonusul bun este dat de la nivelul ÎCCJ ”.