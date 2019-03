Traian Băsescu, încă „misterios” în privinţa participării la europarlamentare: Soţia mea nu vrea să mă mai vadă plecat

PMP va anunţa marţi lista finală cu care va merge la alegerile europarlamentare. Fostul preşedinte Traian Băsescu nu a acceptat încă să figureze pe lista partidului, precizând că se va consulta cu soţia sa şi apoi va anunţa decizia luată.

„Astăzi a fost prima discutie în Colegiul Naţional legată de definitivarea listei. Mâine seară (marţi seară) la ora 19:00 Colegiul se va întâlni din nou pentru votul definitiv pe lista definitivă cu care vom merge în europarlamentare. Pe lista vor trebui să se afle toţi preşedinţii de organizaţii, pe lista până la 33 plus lista de supleanţi. Mai am un <partid> foarte important acasă care are un cuvânt de spus şi partidul ăla trebuie mulţumit şi el. Vă pot spune că soţia mea nu vrea să mă mai vadă plecat acum, la bătrâneţe”, a declarat Traian Băsescu, întrebat dacă va accepta să candideze la europarlamentare.

Potrivit unor surse din interior, Traian Băsescu a fost validat în Colegiul Naţional al PMP pentru a candida la alegerile europarlamentare din luna mai. Acesta s-a aflat printre primii trei.

Deşi a fost votat de membrii PMP, fostul preşedinte al partidului a afirmat că nu a luat încă o decizie şi că urmează să se consulte cu soţia în acest sens.

