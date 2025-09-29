Traian Băsescu, reacție după rezultatul alegerilor din Republica Moldova: „O armă care nu ucide!” / „Urmașii lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin ce înseamnă VOTUL”

Traian Băsescu a descris alegerile parlamentare din Republica Moldova ca un moment istoric, subliniind că votul a devenit „o armă care nu ucide”. Fostul președinte a apreciat curajul cetățenilor de a-și exercita dreptul democratic și mesajul ferm transmis liderilor externi.

„28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: votul!”, a transmis Băsescu, subliniind importanța participării cetățenilor la procesul democratic și mesajul ferm dat de electorat.

Partidul proeuropean și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.