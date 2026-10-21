Trump face presiuni asupra lui Zelenski și vrea ca acordul de pace să fie semnat în decembrie la clubul său de golf

Donald Trump vrea să obțină un acord de pace cu privire la Ucraina în decembrie și va exercita presiune sporită asupra lui Volodimir Zelenski și asupra liderilor europeni, anunță publicația The Atlantic.

Președintele SUA speră că un tratat de pace va fi semnat la Summit-ul G20, care va avea loc în clubul său de golf, situat lângă Miami.

Pentru a-și atinge obiectivul, Trump este dispus să exercite presiuni sporite asupra Ucrainei și asupra țărilor din UE, susține sursa menționată.

O posibilă etapă către încheierea acordului ar putea fi întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping în China, din luna noiembrie.

Ucraina se teme de acordul lui Trump

Kievul se teme că viitorul Ucrainei va fi decis fără participarea sa. Liderii ucraineni au folosit cuvintele capitulare și trădare atunci când au vorbit neoficial despre scenariul dorit de Trump.

Totuși, președintele Volodimir Zelenski a sugerat posibilitatea unui acord de pace cu Rusia, dacă operațiunile militare vor fi oprite pe linia actuală a frontului. Într-un interviu acordat postului Fox News, el a descris acest scenariu ca fiind o cale realistă de a pune capăt războiului.

Cât teritoriu controlează Rusia în Ucraina

În prezent, Rusia controlează aproape 20% din teritoriul Ucrainei, ceea ce înseamnă o suprafață de aproximativ 120.000 de kilometri pătrați. Această suprafață include atât teritoriile anexate ilegal în 2014, cât și cele ocupate după invazia începută în 2022.

Teritoriile aflate sub controlul forțelor ruse sunt în estul și sudul Ucrainei. Este vorba despre Peninsula Crimeea, ocupată și anexată ilegal încă din februarie 2014. Pe listă mai sunt regiunile Luhansk și Donețk, controlate aproape în totalitate de forțele ruse. Regiunile Zaporojie și Herson sunt parțial ocupate, dar capitalele de regiune, precum orașul Herson, rămân sub control ucrainean. Rușii au mai ocupat câteva mici porțiuni din Harkov, în apropierea graniței de nord-est.

Experții spun că în ciuda luptelor intense și a forțelor mobilizate pe front, avansul rușilor este foarte lent și cu pierderi uriașe.