Trump şterge o postare de pe o reţea de socializare în care un suporter strigă „putere albă”

Preşedintele Donald Trump a gafat la nivel înalt. El a postat pe reţeaua de socializare Twitter un video în care un susţinător vârstnic strigă „putere albă” către demonstranţii anti-Trump. Scandarea poate fi auzită în primele 10 secunde din videoclipul de două minute. Incidentul a avut loc în The Villages, o comunitate de pensionari din centrul statului Florida.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW