Un lider PMP a demisionat din Guvernul Orban

Motivul oferit de Ioana Constantin pentru plecarea din Executiv a fost faptul că vrea să se dedice campaniei PMP pentru alegerile locale.

Redăm integral postare făcută pe Facebook de Ioana Constantin:

„2020 e un an important pentru toţi. A fost o onoare să fac parte din Guvernul României, iar acum închei activitatea de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru a mă dedica campaniei PMP pentru alegerile locale.

La şedinţa Colegiului Naţional din 15 februarie, colegii mei din PMP mi-au acordat încrederea şi responsabilitatea de a coordona la nivel naţional campania pentru alegerile locale din acest an. Am avut o colaborare bună cu ministrul Violeta Alexandru şi oamenii pe care i-am întâlnit în minister. Mă bucur că am putut lucra împreună. Las în urmă, în lucru, un proiect care sper că se va concretiza: un acord cu Republica Moldova pentru piaţa forţei de muncă.

E nevoie de o schimbare radicală în cele mai multe dintre judeţele ţării. Iar alegerile locale sunt fundamentale. Din acest motiv, PMP a susţinut şi susţine cu toată convingerea revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

A fost o perioadă agitată politică. Cred că România are nevoie de stabilitate şi predictibilitate.

Ne apucăm de treabă! Ne vedem în judeţele dvs.! +PMP10%”, a explicat secretarul general adjunct al PMP, luni, pe reţeaua de socializare.

