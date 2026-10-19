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Un viitor ministru PSD anunță concedieri la ministerul Economiei: Nu dăm afară tot ce înseamnă de la USR. Cei numiți pe criterii politice vor trebui să plece

Daniel Zamfir, ministrul propus pentru a prelua portofoliul de la Economie, a anunțat că va concedia toate numirile politice făcute de USR în minister. El i-a sfătuit ca, până la învestire, să își depună singuri demisia.
Un viitor ministru PSD anunță concedieri la ministerul Economiei: Nu dăm afară tot ce înseamnă de la USR. Cei numiți pe criterii politice vor trebui să plece
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
19 oct. 2026, 17:31, Politic
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Daniel Zamfir, ministrul social-democrat propus pentru Economie în Guvernul Niculescu, a declarat luni că va da afară toate persoanele angajate de USR în minister, dacă acestea au fost acceptate doar pe criterii politice.

În primul rând, ceea ce vreau să știți de la bun început, că voi face un audit la tot ceea ce înseamnă atât companiile, cât și desemnarea în acele consilii administrații și administratorii speciale care sunt acolo. Nu o să plec de la premiza, dăm afară tot ce înseamnă de la USR, dar vă asigur, cei care au fost numiți pe criterii politice, fără nicio competență, categoric vor trebui să plece”, a declarat Zamfir, din Parlament.

Zamfir trimite acasă anagajati USR

Viitorul ministru PSD susține că ar cunoaște situația posturilor și le-a transmis public angajaților din Ministerul Economiei să plece din funcții, până la venirea sa.

„Eu le dau un semnal de acum și le spun că ar fi bine să nu-i mai găsesc în acele funcții, pentru că pe cei care știu bine cum au ajuns acolo”, a concluzionat viitorul ministru PSD.

PSD a criticat anterior măsurile implementate de Guvernul Bolojan, în urma cărora mai mulți angajați ai statului și-au pierdut locurile de muncă, în ultimul an.

Daniel Zamfir a fost audiat luni de comisiile reunite ale Parlamentului, în cadrul procesului de învestire a Guvernului Niculescu. Cel propus de PSD a obținut un aviz favorabil din partea aleșilor, fiind votat de peste 48 de parlamentari.

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