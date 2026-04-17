USR, proiect pentru desființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior

Un proiect de lege inițiat de USR prevede desființarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și preluarea atribuțiilor de către Ministerul Afacerilor Externe, printr-un departament dedicat.
Cosmin Pirv
17 apr. 2026, 12:10, Politic

Potrivit unui comunicat al USR, proiectul a fost inițiat de deputatul Cezar Drăgoescu și este în concordanță cu programul de guvernare și cu misiunea formațiunii de a reduce risipa din bani publici.

„Am pornit de la o realitate clară: cheltuim resurse publice importante fără să vedem rezultate pe măsură. În ultimii ani, o parte dintre atribuțiile Agenției au fost deja mutate către alte instituții, iar această suprapunere a dus la confuzie, birocrație și eficiență scăzută. În același timp, dezechilibrul comercial al României rămâne ridicat, ceea ce arată că avem nevoie de o abordare mai coerentă și mai bine coordonată în promovarea intereselor economice externe. Desființarea ARICE este o măsură de bun-simț administrativ, care urmărește să reducă risipa și să facă instituțiile statului să funcționeze mai bine pentru economie”, a declarat deputatul Cezar Drăgoescu.

Agenție înființată în 2022

Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior a fost înființată în 2022, prin ordonanță de urgență, prin divizarea parțială a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, arată USR.

Și ministra de Externe Oana Țoiu a criticat funcționarea ARICE, arătând că sunt angajați ai Agenției care nu cunosc nici limba engleză, nici limba țării în care lucrează, deși scopul ARICE ar trebui să fie tocmai sprijinirea antreprenorilor români pe piețele externe și aducerea de investiții străine în România.

290 de angajați

ARICE, care avea anul trecut 290 de angajați, a avut aprobate în 2025 credite de angajament de 176,8 milioane de lei și credite bugetare de 94 de milioane de lei, arată USR.

În același timp, România continuă să aibă un deficit semnificativ al balanței comerciale, cu importuri de circa 129,3 miliarde de euro și exporturi de circa 96,6 miliarde de euro în anul 2025, conform sursei citate.

Proiectul de lege propune desființarea ARICE și preluarea integrală a atribuțiilor acesteia de către MAE, la nivelul Direcției Generale pentru Investiții și Comerț Exterior.

