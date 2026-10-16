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Vedetele PRO TV care l-au promovat pe Bolojan, plătite din bani publici la Oradea. Gândul publică sumele

Vedete PRO TV, între care Andreea Esca și Horia Brenciu, au fost plătite din bani publici pentru a urca pe scena festivalului FESTIFALL de la Oradea, după o campanie intensă de promovare a lui Ilie Bolojan la postul de televiziune, potrivit Gândul.
Vedetele PRO TV care l-au promovat pe Bolojan, plătite din bani publici la Oradea. Gândul publică sumele
Raluca Anna Veleanu
16 oct. 2026, 17:40, Politic
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Horia Brenciu și orchestra sa au primit 14.900 de euro plus TVA, iar cântăreața Mira 10.446 de euro plus TVA. Momentul „Andreea Esca & Otravă”, un show de 90 de minute, a fost plătit cu 31.578 de lei plus TVA, aproximativ 6.000 de euro, notează Gândul.

Sumele au fost comunicate de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune (APTOR), cunoscută ca Visit Oradea, după ce primarul Florin Birta a redirecționat întrebările către organizatori.

Exemplele de promovare

Publicația dă ca exemplu o scenă din serialul „Las Fierbinți”, în care polițistul Dorel îi spune primarului Vasile: „Bolojan e pe fapte, domn’ primar!”. De asemenea, pagina oficială Știrile PRO TV a promovat o postare cu o declarație a lui Bolojan: „Unde lucrurile nu mergeau bine, în spate era cineva susținut de PSD”.

Nu există un răspuns oficial dacă a fost o campanie plătită sau gratuită și nici un contract public, notează Gândul.

2,47 milioane de lei pentru festival

FESTIFALL a avut loc între 9 și 11 octombrie, de Ziua Orașului. Organizatorii au avut la dispoziție 2,47 milioane de lei, din care 2,13 milioane din bugetul local, alocați în plin „an al austerității”, și 346.000 de lei din sponsorizări. Visit Oradea, finanțată în principal din bugetul local, a primit anul acesta peste 15 milioane de lei de la Consiliul Local.

Pe scenă au mai urcat Andra, Smiley, Alexandra Căpitănescu, Bosquito și muzicianul israelian Asaf Avidan, care a primit cetățenia română acum o lună.

Onorariul Andreei Esca, „la pachet”

Andreea Esca a apărut pe scena din Piața Ferdinand pe 10 octombrie, alături de influencerul Otravă (Cristian Șimonca). Banii au fost plătiți firmei Otravă Media SRL pentru „prestări servicii de publicitate și promovare a destinației Oradea”, un pachet care a inclus „un DJ set împreună cu Andreea Esca”. Onorariul prezentatoarei nu apare separat.

APTOR a precizat că nu a încheiat niciun contract cu trustul PRO TV, iar artiștii au fost contractați individual, prin agenții artistice.

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