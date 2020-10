Vela, despre milionul de infectaţi în septembrie: Nu luaţi în seamă ştiri alarmiste/ Neînţelegere cu Raed Arafat legată de paturile libere la ATI

„Sunt locuri la ATI (Anestezie şi Terapie Intensivă - n.r.). Cine a zis că nu sunt locuri la ATI?”, a spus, luni, Marcel Vela.

Secretarul de stat Raed Arafat, prezent lângă Marcel Vela, a ţinut să precizeze că există situaţii punctuale în care nu sunt locuri la secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă. El s-a referit punctual la secţiile ATI din spitalele Covid-19.

„Când spunem că nu sunt locuri la ATI Bucureşti înseamnă că spitalele Covid la Bucureşti nu au locuri la ATI. Când Timişoara spune că nu are locuri la ATI, înseamnă că nu are locuri la ATI. Plus, una e situaţia din starea de urgenţă, una e situaţia de acum. În starea de urgenţă am avut medici detaşaţi, medici care au lucrat în alte spitale ca să sprijine structura Covid, o parte din ei s-au întors la locul de muncă. Deci există locuri dacă începem să ducem fiecare bolnav şi să-l trimitem în celălalt capăt al ţării”, a spus Arafat.

Raed Arafat a declarat vineri seara, la un post de televiziune, că în spitalele din Bucureşti pentru tratarea bolnavilor de COVID nu mai era, vineri după-amiază, niciun loc liber la terapie intensivă. Mediafax a scris sâmbătă că există cel puţin un spital modular în Capitală care nu este ocupat.

Vela, despre milionul de infectaţi din septembrie: Nu luaţi în seamă ştiri alarmiste

Nu e un studiu oficial dezbătut de CNSU, a declarat, luni, ministrul de Interne, Marcel Vela, referindu-se la studiul potrivit căruia în septembrie vom ajunge la un milion de români infectaţi. „Nu luaţi în seamă ştiri alarmiste”, le-a transmis el românilor.

„Să clarificăm şi să punem punct: nu există un studiu oficial făcut de grupul tehnic de lucru adus la cunoştiinţa Consiliului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Sunt analize făcute de specialişti, care calculează ei pe monitoare, pe probabilităţi, pe situaţii comparative cu alte ţări... Nu e un studiu oficial dezbătut de CNSU pe această chestiune”, a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.

El a mai spus că nu s-a dezbătut în CNSU „o asemenea situaţie megadramatică la nivelul României”.

„Mă refer la cetăţenii simpli - să nu luaţi în seamă ştiri alarmiste. (...) Studii alarmiste făcute de un institut din Londra sau de analişti de la vreo facultate cu renume mondial în medicină şi fac ei acolo tot felul de analize la orele de curs, pot fi, se pot întâmpla. Probabilitatea nu exclude şi această variantă, dar nu cred că trebuie să ne ocupăm tot timpul, toată energia cu studiile unora”, a adăugat Vela.

Potrivit ministrului de Interne, „este clar că avem de a face cu o creştere, este clar că avem de a face cu focare”.

„Este clar că aceste focare sunt cumva regionalizate, pe anumite zone şi judeţe”, a punctat Vela.

El a mai spus că nu Capitala se află pe primul loc pe ţară la statistica de cazuri.

Potrivit unei analize citate de Digi24, România se află într-o creştere supra-exponenţială a cazurilor de coronavirus, în condiţiile în care distanţarea socială a ajuns până la nivelul lunii aprilie. Astfel, dacă aceste condiţii se păstrează, România ar îndeplini condiţiile enunţate să intre din nou în stare de urgenţă la începutul lunii august. Mai mult, un scenariu pesimist arată că, în luna septembrie, vom ajunge la peste un milion de români infectaţi.

Marcel Vela: Dreptul meu de a mă distra nu înseamnă că am dreptul să vă infectez

Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat, luni, că înţelege problemele cu care se confruntă industria HoReCa, însă dacă s-ar relaxa toate măsurile ar apărea o altă problemă, aceea a focarelor, care ar putea duce, din nou, la închiderea restaurantelor, hotelurilor sau a teraselor.

„Nu este în interesul neapărat al turistului, este în interesul acestei industrii ca să funcţioneze. Degeaba putem să dăm permisivitate extraordinară Industriei HoReCa să funcţioneze cu maximum de locuri în restaurant, cu maximum de camere. Dar ce se întâmplă? La un moment dat, dacă zona va deveni un focar, nu vor mai avea clienţi. Şi noi ne riscăm clienţii, cetăţenii, compatrioţii noştri se intre într-un focar de infecţie fără să îşi dea seama unde sunt asimptomatici la nu ştiu câtă distanţă de ei. Din acest motiv trebuie făcut acel echilibru delicat şi sensibil între interesele Industriei HoReCa, interesele celor care vor să se distreze şi responsabilitatea faţă de cei din jur. Pentru că dreptul meu de a mă distra nu înseamnă că am dreptul să vă infectez pe dumneavoastră, ceilalţi”, a spus, luni, ministrul de Interne, Marcel Vela.

Acesta a spus că, la fel ca în orice zonă, există echilibru, dar şi excepţii, în sensul că deşi sunt arătate terase şi cluburi unde nu se respectă regulile, sunt şi locaţii unde sunt luate toate măsurile.

„Eu zic că există un echilibru, dar, ca în orice zonă, şi în orice domeniu există şi excepţii. (...) La un restaurant sau la un club s-au aglomerat locurile, dar dacă vă duceţi în alte restaurante sau în alte cluburi se respectă. (...) Nu vreau să se arunce o anatemă pe toţi turiştii şi pe toată industria HoReCa cu privire la nerespectarea regulilor, teribilismul unor clienţi ai unor cluburi. Sunt excepţii asupra cărora vom lua măsuri. Nu vom tolera asemenea lucruri, care pot pune în pericol sănătatea populaţiei. Nu doar noi, ca Minister al Afacerilor Interne. Toate aceste controale sunt mixte, alături de alte instituţii ale statului care pot să aplice sancţiuni inclusiv până la suspendarea activităţii operatorului care sfidează nu doar bunul simţ, nu doar legea, sfidează inclusiv pe ceilalţi colegi care respectă legea”, a mai spus Vela.