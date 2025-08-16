Victor Negrescu: Agenda noastră de politică externă devine decisivă pentru viitorul României

„Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credință a președintelui american Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina. Din păcate, așa cum a reieșit din conferința de presă, pretențiile lui Vladimir Putin sunt mult mai mari”, începe mesajul publicat pe Facebook al lui Victor Negrescu.

Negrescu a identificat patru puncte de interes pentru România, iar printre acestea se numără situația Mării Negre, prezența militară NATO pe flancul estic, posibilitatea ca Republica Moldova să reintre în sfera de influență a Moscovei, dar și reconstrucția Ucrainei „unde România riscă să fie exclusă”.

Europarlamentarul a subliniat că summitul arată că viitorul regiunii este în joc și că România trebuie să fie mai implicată în plan extern: „Summitul a întărit ideea că, în aceste zile, se joacă viitorul regiunii noastre. Urmează discuții cruciale cu SUA dar și în interiorul UE și NATO. Agenda noastră de politică externă devine decisivă pentru viitorul României”.