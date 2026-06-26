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Victor Ponta avertizează PSD să nu îl susțină pe Siegfried Mureșan: „Ar însemna că nu mai intră în Parlament la următoarele alegeri”

Victor Ponta a declarat vineri seară, după discuțiile de la Palatul Cotroceni privind formarea noului Guvern, că PSD nu ar trebui să voteze un guvern condus de Siegfried Mureșan.
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Iulian Moşneagu
26 iun. 2026, 22:46, Politic
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Fostul premier a fost întrebat dacă PSD ar putea fi obligat să voteze varianta Mureșan pentru a evita scenariul alegerilor anticipate.

Dacă PSD-ul acum l-ar vota pe Mureșan, dar eu nu cred că fac chestia asta, ar însemna că nu mai intră în Parlament la următoarele alegeri”, a declarat Victor Ponta la România TV.

În contextul în care Sorin Grindeanu a transmis că PSD este pregătit inclusiv pentru alegeri anticipate, Ponta a susținut că social-democrații nu vor accepta varianta Siegfried Mureșan doar de teama acestui scenariu.

„Nu cred că șantajul la adresa PSD îi va face să voteze guvernul Siegfried, Klaus, Fritz”, a spus Victor Ponta.

Fostul premier a susținut că un vot al PSD pentru un astfel de guvern ar fi o greșeală politică majoră.

Nu cred că PSD ar putea face o asemenea greșeală, pentru că absolut orice votant PSD atunci va spune: «dom’le, e clar că ne-ați vândut, că vă e frică» și ar vota cu AUR”, a afirmat Ponta.

Ponta a mai spus că PSD ar trebui să ceară președintelui să îi permită să construiască o majoritate parlamentară.

„PSD are o altă soluție, foarte simplă. Trebuie să-i spună președintelui: lăsați-ne să facem majoritate. Poate PSD, de la câte voturi au avut luni, 189, mai găsesc până la 233”, a declarat fostul premier.

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