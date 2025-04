Victor Ponta a intrat în cursa pentru Cotroceni cu un discurs suveranist, sub sloganul „România pe primul loc”, inspirat de campania „America First” a președintelui SUA, Donald Trump.

Victor Ponta, candidat la alegerile prezidențiale din 2025, în poze din Arhiva MEDIAFAX

Ponta a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1995. Între 1995 și 2001, a activat ca procuror, specializându-se în combaterea corupției și a criminalității economice.

Membru al PSD din 2002, Ponta a fost ales deputat în 2004. A deținut funcții guvernamentale, inclusiv cea de ministru delegat pentru Relația cu Parlamentul în perioada 2008–2009.

În februarie 2010, a fost ales președinte al PSD, iar în 2011 a cofondat Uniunea Social-Liberală (USL), o alianță între PSD și PNL.​

A fost prim-ministru al României între 2012 și 2015. Mandatul său a fost marcat de creștere economică, dar și de controverse, inclusiv acuzații de plagiat și corupție.

GALERIA FOTO este disponibilă AICI. Mai jos redăm descrierea pozelor:

1. Inaugurarea sediului Tineretului Social Democrat. In imagine, Adrian Nastase si Victor Ponta. 30 Octombrie 2002. CĂTĂLINA FILIP/MEDIAFAX FOTO

2. Seminarul Comunicatorilor Oficiali de Lupta Antifrauda al Uniunii Europene. In imagine, Victor Ponta si Ion Iliescu. 20 Octombrie 2003. CĂTĂLINA FILIP/MEDIAFAX FOTO

3. Presedintele PSD, Adrian Nastase, a declarat, duminica seara, dupa estimarile exit-polurilor, ca se bucura ca sondajul CURS il crediteaza cu un avantaj de 160.000 de voturi fata de contracandidatul sau Traian Basescu si ca spera ca rezultatele finale de luni dimineata ii vor fi favorabile. In imagine, Victor Ponta, Adrian Nastase si Mircea Geoana. 12 Decembrie 2004. CĂTĂLINA FILIP/MEDIAFAX FOTO

4. Reprezentantii partidelor din coalitie in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor au propus, marti, reducerea la jumatate a timpului alocat fiecarui grup parlamentar la prezentarea in plen a punctului de vedere privind motiunea simpla depusa de PSD, care va fi dezbatuta miercuri dimineata. In imagine, Adrian Nastase si Victor Ponta. 13 Septembrie 2005 CĂTĂLINA FILIP/MEDIAFAX FOTO

5. Presedintele Traian Basescu (stanga) da mana cu liderul organizatiei Tinerilor Sociali Democrati, Victor Ponta (dreapta), inainte de inceperea discutiilor pe tema „Fata in fata cu Traian Basescu” de la Scoala TSD, in Bucuresti, vineri, 8 septembrie 2006. BOGDAN BARAGHIN / MEDIAFAX FOTO

6. Liderul organizatiei Tinerilor Sociali Democrati, Victor Ponta voteaza in timpul sedintei de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei, in Bucuresti, joi, 19 aprilie 2007. BOGDAN MARAN / MEDIAFAX FOTO

7. Victor Ponta (S), ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, discuta cu Adrian Nastase (C) in timpul conferintei „Constitutia Romaniei – O modificare necesara?”, organizata de Fundatia Friedrich Ebert, Institutul „Ovidiu Sincai” si Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”, in Bucuresti, vineri, 6 februarie 2009. RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO

8. Adrian Nastase, Victor Ponta si Mircea Geoana participa la Consiliul National al PSD, joi, 14 mai 2009, in Bucuresti. Social-democratii au aratat la Consiliul National extins al partidului, care a confirmat propunerea ca Mircea Geoana sa candideze la prezidentiale, ca au invatat sa se concentreze asupra esentialului, parasind in masa pavilionul Romexpo dupa discursul prezidentiabilului. ADRIANA NEAGOE / MEDIAFAX FOTO

9. Victor Ponta sustine un discurs la Congresul extraordinar al PSD, la Romexpo, in Bucuresti, sambata, 20 februarie 2010. Cei 1.700 de delegati la Congresul extraordinar al PSD de sambata trebuie sa aleaga, prin vot, intre principalii trei candidati la sefia partidului, variantele fiind Victor Ponta, Cristian Diaconescu si Mircea Geoana. THOMAS CAMPEAN / MEDIAFAX FOTO

10.Victor Ponta sustine primul sau discurs ca presedinte al PSD, la Congresul extraprdinar al Partidului Social Democrat (PSD), la Romexpo, in Bucuresti, duminica, 21 februarie 2010. Victor Ponta este noul presedinte al PSD, el obtinand la Congresul extraordinar 856 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Mircea Geoana a fost votat de 781 dintre delegatii la Congres. ADRIANA NEAGOE / MEDIAFAX FOTO

11. Presedintele PSD, Victor Ponta (S), alaturi de presedintele PNL, Crin Antonescu (D), semneaza actul de constituire a Uniunii Social Liberale, in Bucuresti, sambata, 5 februarie 2011. RAZVAN CHIRITA / MEDIAFAX FOTO

12. Premierul desemnat, Victor Ponta, tine un discurs in timpul ceremoniei de anuntare a premierului desemnat de catre Presedintele Traian Basescu, in Bucuresti, vineri, 27 aprilie 2012. OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO

13. Premierul Victor Ponta participa la sedinta Plenului reunit pentru dezbaterea si votul asupra cererii de suspendare din functie a presedintelui, in Bucuresti, vineri, 6 iulie 2012. Presedintele Traian Basescu a fost suspendat din functie de Parlament, cu 258 de voturi „pentru”, in conditiile in care erau necesare 217 voturi. MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAX FOTO

14. Presedintele PSD, Victor Ponta, sustine un discurs, in timpul lansarii candidatilor Uniunii Social Liberale (USL) la alegerile parlamentare, la Arena Nationala din Bucuresti, miercuri, 17 octombrie 2012. ADI PICLISAN / MEDIAFAX FOTO

15. Victor Ponta viziteaza comuna Balacita, luni, 5 mai 2014. Premierul Victor Ponta, care a mers, în localitatea mehedinteana Balacita, afectata de inundatii, le-a promis oamenilor ca Guvernul va aloca „rapid” trei milioane de lei pentru regularizarea râului din comuna care s-a revarsat si ca vor fi refacute rigolele, din banii constructorului. OANA MITU / MEDIAFAX FOTO

16. Candidatul Victor Ponta arata un material electoral al ACL in timpul dezbaterii electorale cu contracandidatul sau, Klaus Iohannis, organizata de Realitatea TV si moderata de Rares Bogdan, marti, 11 noiembrie 2014. OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO

17. Premierul Victor Ponta asista la depunerea juramântului de învestitura în functia de presedinte al României de catre Klaus Iohannis, în sedinta solemna comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, la Parlament, in Bucuresti, duminica, 21 decembrie 2014. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

18. Premierul Victor Ponta si presedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, participa la sedinta Biroului Permanent National al PSD, luni, 31 august 2015. OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO

19. Premierul demisionar Victor Ponta discuta cu ministrii, in timpul ultimei sedinte de guvern sustinute de acesta in calitate de prim-ministru, in Bucuresti, miercuri, 5 noiembrie 2015. Victor Ponta si-a dat demisia, miercuri, din functia de prim-ministru ca urmare a manifestatiilor din ultimele zile, propunandu-l pe ministrul Apararii Nationale, Mircea Dusa pentru functia de premier interimar. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

20. Victor Ponta asista miercuri 21 Iunie 2017, in plenul Camerei Deputatilor din Palatul Parlamentului, la votul asupra motiunii de cenzura initiata de alianta PSD-ALDE, impotriva guvernului Grindeanu. ALEXANDRU DOBRE/MEDIAFAX FOTO

21. Deputatul Victor Ponta sustine o conferinta de presa cu ocazia lansarii unui nou proiect politic, Pro Romania, prezentat ca o alternativa la oferta partidelor. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

22. Victor Ponta, presedintele partidului ProRomania, participa la dezbaterea in plen a motiunii simple depusa de ProRomania si PSD impotriva ministrului Educatiei, Monica Anisie (nu se afla inimagine), „Pas cu pas, am ajuns in colaps educational, PNL a creat o Romanie needucata”, luni 25 mai 2020, in Parlament. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

23. Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Victor Ponta, deputat Pro Romania, se saluta inainte de a participa, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea din cadrul „Orei Premierului” avand ca tema „Stadiul elaborarii proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 si a proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021”, la solicitarea grupului parlamentar al PSD, luni, noiembrie 2020, la Palatul Parlamentului. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO

24. Victor Ponta participa la Congresul Partidului Social Democrat pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, in Bucuresti, duminica, 2 februarie 2025. ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO

25. Victor Ponta participa la dezbaterea electorala „Un presedinte pentru Romania”, organizata de TVR inaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidentiale care va avea loc in 4 mai 2025, la Palatul Cotroceni, marti, 29 aprilie 2025. ALEXANDRA PANDREA/GMN/ MEDIAFAX FOTO