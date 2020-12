Violeta Alexandru îi răspunde lui Nicuşor Dan, după ce primarul Capitalei a anunţat că votează cu PNL la alegerile parlamentare

"Mulţumesc Nicuşor Dan! Între primarul general al Capitalei şi premierul României, Ludovic Orban, şi echipa guvernamentală este o relaţie foarte corectă. Între primarul general al Capitalei şi preşedintele PNL Bucureşti este o relaţie foarte corectă. Consilierii generali PNL din Consiliul General vor lucra cu primarul general şi vor susţine proiectele acestuia. Este o relaţie corectă şi în baza acestei relaţii corecte Nicuşor Dan a făcut declaraţia pe care o cunoaşteţi, şi anume că votează lista PNL”, a spus ea.

Potrivit acesteia, decizia lui Nicuşor Dan de a vota lista PNL Bucureşti "este spre binele" Capitalei.

"Bucureştiul, spre deosebire de celelalte municipii din ţară, are nevoie de proiecte de o cu totul altă anvergură, are nevoie de investiţii şi în primul rând are nevoie să rezolve problemele urgente care se văd cu ochiul liber. Ca să rezolve aceste proiecte, primarul general are nevoie de sprijin. Scopul lui este acela de a corecta toate greşelile pe care PSD le-a făcut în Bucureşti şi care a adus acest oraş în faliment, de a le corecta, de a le pune la punct şi de a construi în continuare proiecte de investiţii care să schimbe calitatea vieţii în Bucureşti. Nu este vorba doar despre o relaţie de încredere între nişte oameni, este vorba despre un obiectiv asumat al primarului general pe care atât Guvernul cât şi organizaţia PNL Bucureşti îl susţin - şi anume acela de a dezvolta Capitala României", a mai spus liderul PNL Bucureşti.

Violeta Alexandru mai precizat că duminică, pe 6 decembrie, bucureştenii au de făcut o opţiune, ”între o echipă decisă să lucreze cu primarul general pentru dezvoltare Capitalei şi o gaşcă care, după ce a pus Capitala pe butuci, după ce a falimentat-o, vrea să se mute în Parlament şi să se bucure de imunitate”.

”Are de ales cel care merge la vot, în Bucureşti, între o echipă de oameni serioşi, aparţinând unui PNL Bucureşti reformat, schimbat, care şi-a recunoscut greşelile şi s-a corectat, şi o gaşcă care se ocupă de excursii la Monaco, de cumpărat diamante, de jignit, de folosit banii publici pentru propriile interese”, a mai declarat Violeta Alexandru.