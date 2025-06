Summitul NATO de la Haga a început / Donald Trump a ajuns la eveniment / Nicușor Dan, prezent deja la Haga / Agenda primei zile de Summit

Președintele american, Donald Trump, a ajuns în mod oficial la dineul privat pe care îl va avea alături de restul liderilor NATO, conform agendei oficiale, la Palatul Regal, din Haga.

Dineul privat este găzduit de Regele Willem-Alexander și Regina Maxima ai Țărilor de Jos, la Palatul Regal Huis ten Bosch din Haga.

Sosirea liderilor de stat și de guvern la palatul din Haga a început în jurul orei 19:00, ora locală (20:00 ora României). Donald Trump, deși a aterizat în Haga cu aproximativ o oră înainte, a ajuns la recepție abia pe la 20:40, cu o întârziere de peste o oră și jumătate față de ceilalți invitați.

Donald Trump urmează să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale scurte în Olanda.

Cei doi au avut o discuție tensionată în februarie, la Casa Albă, când vicepreședintele american JD Vance l-a acuzat pe Zelenski că nu i-a recunoscut meritele lui Trump pentru sprijinul acordat Ucrainei în apărarea împotriva Rusiei.

Deși Ucraina nu este stat membru NATO, Zelenski nu va participa oficial la summit. Totuși, potrivit unor surse, o întâlnire între el și Trump ar putea avea loc chiar din seara zilei de marți, relatează The Guardian.

Agenția Reuters transmite că Zelenski dorește să discute cu Trump despre livrări importante de armament, în special sisteme Patriot, dar și despre noi sancțiuni și alte forme de presiune asupra liderului rus Vladimir Putin.

În marja summitului, în cadrul unui forum dedicat industriei de apărare, Zelenski le-a transmis liderilor NATO din Europa că, în cazul în care Rusia nu este oprită, aceștia ar putea deveni următoarele ținte.

„Rusia plănuiește chiar noi operațiuni militare pe teritoriul NATO”, a declarat el.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a solicitat marți, în cadrul summitului NATO de la Haga, ca țările europene membre ale Alianței să aloce minimum 0,25% din PIB-ul lor pentru sprijin militar acordat Ucrainei.

El a argumentat că Ucraina se confruntă cu o agresiune rusă care, în opinia sa, pune în pericol securitatea întregii Europe, potrivit agenției EFE.

Ulterior, marți, el a transmis același mesaj pe pagina sa de X, printr-o postare.

Addressing the Dutch Parliament, I said: Russia is stronger than any of us alone, but weaker than all of us together. Putin thinks in terms of potential—his own, and of those he sees as targets. If Europe’s combined strength leaves him no room for aggression, there will be none. pic.twitter.com/Ar74eKBJnu

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2025