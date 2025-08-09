Casey Wasserman apăra decizia lui Trump de a conduce comitetul de lucru al Jocurilor Olimpice

Casey Wasserman, președintele comitetului de organizare LA28, a apărat vineri decizia președintelui Donald Trump de a se numi șef al grupului de lucru al Casei Albe pentru Jocurile Olimpice din 2028, notează Reuters.

Președintele Donald Trump a anunțat oficial marți înființarea unui grup de lucru guvernamental dedicat Jocurilor Olimpice de vară din 2028, găzduite de Los Angeles, și va prelua personal conducerea acestuia.

Casey Wasserman, președintele comitetului de organizare LA28 a apărat decizia acestui declarând că arată angajamentul guvernului față de evenimentul sportiv.

„Faptul că președintele s-a autonumit la conducerea grupului este unic, dar cred că demonstrează importanța acestui eveniment pentru președinte și guvernul federal, ceea ce le validează sprijinul și angajamentul de a organiza aceste Jocuri alături de noi. Acesta nu este un concept nou. Este o situație obișnuită”, a susținut Wasserman, făcând referire și la implicarea vicepreședintelui Al Gore în organizarea Jocurilor Olimpice de la Atlanta din 1996.

Decizia lui Trump a stârnit însă critici, inclusiv din partea Los Angeles Times, care a cerut retragerea orașului din competiție, invocând politicile de deportare ale administrației.

Grupul de lucru va coordona securitatea, transportul, procesarea vizelor și alte aspecte logistice, colaborând cu 36 de agenții federale, Wasserman insistând că este nevoie de o implicare federală unitară, nu fragmentată.