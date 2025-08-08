A expirat termenul-limită impus de Trump Kremlinului pentru a opri atacurile

Soldații ucraineni de pe front și-au pierdut speranța într-o soluție diplomatică, în timp ce vineri a expirat termenul limită impus de Donald Trump Kremlinului pentru a opri atacurile.

Trump ia în calcul o întâlnire la summit cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta, scrie AP.

Încercarea lui Trump de a-l presa pe Putin nu a adus până acum niciun progres.

Armata Rusiei avansează încet tot mai mult în Ucraina, plătind un preț mare în trupele și tehnica blindată, în timp ce bombardează fără încetare orașele ucrainene.

Rusia și Ucraina sunt departe de a ajunge la un acord în privința condițiilor pentru pace

În zona Pokrovsk, un comandant a declarat că crede că Moscova nu este interesată de pace. „Este imposibil să negociezi cu ei.

Singura opțiune este să-i învingem”, a spus Buda, comandantul Brigăzii „Spartan”.

În regiunea Zaporizhzhia din sud, un comandant de obuziere a spus că trupele sunt hotărâte să oprească invazia Rusiei.

„Suntem pe pământul nostru, nu avem scăpare”, a spus el. „Așadar, ne apărăm pozițiile, nu avem de ales”.

Joi, Trump a declarat că se va întâlni cu Putin chiar dacă liderul rus nu vrea să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Aceasta a stârnit temeri în Europa că Ucraina ar putea fi exclusă din eforturile de a opri cel mai mare conflict de pe continent de la al Doilea Război Mondial încoace.

„Putin continuă să creadă că timpul este de partea Rusiei”

Institutul pentru Studiul Războiului a afirmat, joi, într-o evaluare, că „Putin rămâne dezinteresat să pună capăt războiului său și încearcă să obțină concesii bilaterale din partea Statelor Unite fără să se angajeze cu adevărat într-un proces de pace”.

„Putin continuă să creadă că timpul este de partea Rusiei și că Rusia poate rezista mai mult decât Ucraina și Occidentul”, au mai spus experții.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că Europa ar trebui să preia inițiativa în eforturile de a încheia conflictul.

Orban a spus că liderii Germaniei și Franței ar trebui să meargă la Moscova „pentru a negocia în numele Europei”.

Altfel, „vom fi excluși din gestionarea problemelor de securitate ale propriului nostru continent”.