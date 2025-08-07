Trump condiționează întâlnirea cu Putin. Fără Zelenski, nu se discută!

Potrivit unor surse de la Washington, Casa Albă condiționează întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin de un dialog prealabil între Putin și Zelenski, ceea ce liderul rus a respins public.

În timp ce Trump încearcă să medieze un armistițiu în războiul din Ucraina, Kremlinul pare reticent la ideea unei discuții directe cu Kievul. Putin a declarat că nu exclude complet o întâlnire cu Zelenski, dar a subliniat că „nu sunt îndeplinite condițiile” pentru o astfel de discuție.

Kremlinul evită summitul trilateral Trump Putin Zelenski

Deși oficiali de la Kremlin au confirmat că pregătirile pentru un summit bilateral Trump Putin sunt în curs, ei au negat că formatul trilateral care include și pe Zelenski ar fi fost serios discutat. „Aceasta a fost doar o mențiune a părții americane”, a declarat consilierul Iuri Ușakov.

În schimb, Rusia preferă ideea unui „summit al marilor puteri” cu Trump, excluzând reprezentarea directă a Ucrainei, ceea ce provoacă îngrijorări la Kiev și în capitalele europene. Președintele Zelenski a reiterat că orice discuție privind viitorul țării sale trebuie să includă participarea Ucrainei.

Incertitudine asupra locației și formatului

Până în prezent, nu a fost stabilit locul desfășurării summitului Trump Putin, însă liderul rus a sugerat Emiratele Arabe Unite ca posibilă gazdă. Între timp, Trump a transmis mesaje contradictorii: criticând atacurile Rusiei asupra civililor din Ucraina, dar și exprimând optimism în privința viitorului relațiilor bilaterale.

Zelenski, de partea sa, a avut convorbiri telefonice cu lideri europeni, subliniind importanța unei viziuni comune în negocierile pentru securitatea regională. Președintele ucrainean a transmis clar că este dispus la dialog, dar așteaptă o deschidere reală din partea Kremlinului.

Soarta summitului Trump Putin Zelenski rămâne incertă

Dacă va avea loc, întâlnirea ar marca primul summit SUA-Rusia de la discuțiile dintre Joe Biden și Vladimir Putin în 2021. Totuși, fără o întâlnire între Putin și Zelenski, summitul riscă să fie amânat sau chiar anulat, afectând eforturile diplomatice de oprire a războiului din Ucraina.