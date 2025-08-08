Armenia și Azerbaidjan au semnat un acord de pace mediat de Statele Unite ale Americii

Acordul, prezentat de președintele american Donald Trump alături de președintele azer Ilham Aliyev și premierul armean Nikol Pashinyan, marchează marchează încheierea conflictului cauzat de tensiunile legate de regiunea Nagorno-Karabah. Regiunea, populată majoritare de etnici armeni a fost ocupată de Azerbaidjan în 2023, provocând exodul a peste 100.000 de armeni.

În urma acordului, cele două state s-au angajat să înceteze ostilitățile, să stabilească relații diplomatice și să respecte integritatea teritorială reciprocă.

Punctul central al înțelegerii este un coridor de transport prin Caucazul de Sud, care va facilita exporturile de energie și resurse, coridor denumit „Ruta Trump pentru pace și prosperitate internațională”.

Armenia va păstra jurisdicția legală, dar va acorda Statelor Unite drepturi speciale de dezvoltare pe termen lung.

Trump a anunțat, de asemenea, acorduri bilaterale separate cu ambele țări în domenii precum energie, comerț și tehnologie, inclusiv inteligență artificială, și a ridicat restricțiile privind cooperarea în domeniul apărării cu Azerbaidjanul.

Atât Aliyev, cât și Pashinyan l-au lăudat pe liderul american. Aliyev a declarat că îl va nominaliza pentru Premiul Nobel pentru Pace.