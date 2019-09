Premierul Viorica Dăncilă a fost aşteptată de câteva persoane care protestau în faţa clădirii unde urma să aibă loc întâlnirea premierului cu pensionarii. Dăncilă spune că protestatarii, care au scandat "analfabeta", sunt aceleaşi 7-8 persoane care merg la evenimentele din ţară ale PSD.

UPDATE Dăncilă: Mi-au spus că rezist 6 luni.Am cerut 9 luni, sunt femeie/Dacă au curaj, să se bată cu mine

Viorica Dăncilă le-a povestit pensionarilor care participă la o întâlnire în Mamaia că la început de mandat cunoscuţii îi spuneau că va rezista şase luni. „Daţi-mi măcar nouă luni, sunt femeie”, le-a răspuns Dăncilă. Despre contracandidaţii la prezidenţiale, Dăncilă afirmă că este mai puternică.





„La început mulţi îmi spuneau <după 6 luni vei pleca acasă>. Eu le spuneam <daţi-mi măcar nouă luni, sunt femeie>. A trecut un an şi şapte luni şi indiferent de furtunile pe care au vrut să le creeze, de minciunile pe care le-au spus, de ameninţări, nu am să mă clintesc nici de acum încolo pentru că ştiu că de partea mea sunt oamenii, pentru că în acest moment nu avem o alternativă care să ajute România”, a spus Dăncilă.

Aceasta a adăugat că nu îi este teamă să se lupte cu cei şapte - opt contracandidaţi la prezidenţiale: „Sunt mai puternică decât ei. Nu voi face niciun pas în spate, pentru că ştiu că atunci vor face un pas înainte. (...) Nu mă voi bate cu contracandidaţii mei, mă voi bate pentru proiectele, pentru ideile mele, pentru programul meu. Nu am să-i jignesc, nu am să răspund jignirilor, nu am să denigrez pe niciunul dintre ei”.

Dăncilă a mai spus că nu va ataca familia nimănui în campanie: „Familia mea nu face politică. Nu este normal să ne implicăm familiile în certuri. Dacă au curaj, să se bată cu mine”.

UPDATE Dăncilă, despre protestatari: Sper ca Parlamentul să adopte un act normativ să oprească calomnia

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că cei care au protestat la venirea sa la întâlnirea cu pensionarii PSD trebuie să se uite "în ograda proprie". Şeful Executivului a afirmat că speră ca Parlamentul să adopte un act normativ în care să oprească calomnia şi defăimarea.



Liderul PSD Viorica Dăncilă a mai afirmat înainte de întâlnirea cu pensionarii social-democraţi că dacă ar fi ea însăşi parlamentar ar iniţia un astfel de proiect de lege.

"Eu cred că trebuie să se uite prima dată în ograda proprie şi pe urmă să se vorbească astfel despre Guvern. Cred că la un moment dat ar trebui legitimaţi. Acest Guvern ar trebui să-i cheme cineva să spună care infractor, pentru ce infractor?(...) Dacă aş fi eu parlamentar, aş iniţia eu un astfel de proiect. Sper să se întâmple acest lucru sau Parlamentul României să adopte un act normativ în care să oprească calomnia şi defăimarea", a declarat prim-ministrul.

UPDATE Fifor: Guvernăm de 2 ani şi jumăte sub asediu. Alţii nu vor guvernarea

PSD guvernează de 2 ani şi jumăte sub asediu, fără o zi de linişte, spune secretarul general PSD, Mihai Fifor. Asta în condiţiile în care alţii cer PSD să plece, dar nu vor guvernarea, nu au program şi un guvern, adaugă liderul social-democrat.



„Vă întreb, oameni buni, pe mâinile cui să dăm ţara asta? Unora care spun <ia să plecaţi voi, noi nici măcar nu venim noi, dar să plecaţi>. Bine, plecăm mâine, şi? <Păi noi nu am prea vrem să intrăm la guvernare, nu prea avem guvern. Păi şi atunci? Cui dăm ţara? Nu-i de ajuns că de doi ani şi jumătate, aproape trei, guvernăm sub asediu? Nu a fost o zi de linişte, o zi de linişte în care să putem să guvernăm în linişte pentru români, pe un program pe care dumneavoastră l-aţi votat”, a spus Fifor.

Acesta a adăugat că PSD nu pleacă niciunde pentru că nu are de ce.

„Şi vă mai spun un lucru: nu doar că nu plecăm, dar mergem înainte cu fruntea sus, pentru că nu ne e ruşine de nimic, de niciuna din măsurile pe care le-am luat şi de nici una din măsurile pe care le vom lua mai departe”, a adăugat secretarul general PSD.

UPDATE Eugen Teodorovici: Şi eu am fost rebel, dar cu respect

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a declarat duminică, la Constanţa, în faţa pensionarilor, că este responsabilitatea lor să îşi înveţe nepoţii să ducă mai departe munca începută de ei. Teodorivici a făcut referire şi la lipsa de respect a unora,, în contextul prezenţei unor protestatari.



"Şi hotelurile de la mare sunt construite pe munca dumnavoastră. Lumea uită şi mai ales tinerii din ziua de azi. Când trec pe lângă dumneavoastră, nu trec cu respectul cuvenit. S-au stricat multe în şcoala, toti am fost puţini rebeli, şi eu am fost rebel în şcoală, dar cu respect faţă de colegi şi profesori", a declarat Eugen Teodorovici, în faţa pensionarilor, la Constanţa.

Declaraţiile vin şi în contextul în care câteva persoane au scandat "Analfabeta" în momentul în care a ajuns Viorica Dăncilă la întâlnire.

"Există o limită a bunului simţ şi nu ştiu dacă o înveţi la şcoală în familie. Trebuie să înveţi să faci diferenţa între bine şi rău, de aceşti oameni are nevoie ţara. Este responsabilitatea să le spuneţi nepoţilor, cu blândeţte, ce aţi făcut şi ei să facă pentru ţară ce aţi făcut dbv. De aceea nu vom pune niciodată veniturile dumneavoastră în raport cu vreun deficit macroeconomic", a mai spus Teodorovici.

Viorica Dăncilă, aşteptată de protestatari la Constanţa care i-au strigat "Analfabeta"

"În presă scrie că Viorica Dăncilă a fost contestată, aşteptată de protestatari. Sunt 7 sau 8, mereu aceeaşi. Normal că nu încalcă nimeni libertatea de exprimare, dar este vorba şi de cei 7 ani de acasă. Eu nu am să jignesc niciodată, nici pe ei şi nici pe altcineva, iar despre ei nu sunt convinsă că fac diferenţa. Azi creşte punctul de pensie si pensia minimă, măsură aşteptată de pensionari. Măcar pentru ei trebuiau să se abţină", a declarat Viorica Dăncilă, la sosirea la Pavilionul Expoziţional Constanţa, unde avea întâlnirea cu pensionarii.

Protestatarii strânşi în faţa clădirii au avut un schimb de replici şi cu câţiva pensionari, înainte de sosirea premierului.

Dăncilă a făcut referire la protestatari şi în discursul din faţa pensionarilor.

"Lumea ştie să facă diferenţa. Acesta personaje pe care le întâlnim de fiecare dată şi nu ştiu decât să jignească nu vin cu nimic constructiv. Aici, la Constanţa, sunt oameni cinstiţi. De la Constanţa nu au ieşit, au venit de la Bucureşti pentru că ei cred că pot influenţa. Ei vor veni cu jigniri, noi vom spune adevărul şi vom veni cu proiecte", a spus premierul.

