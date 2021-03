(P) Merită să cumperi laptopuri Apple? Depinde pentru ce...

Laptopurile Apple, MacBook Air şi versiunea sa superioară, MacBook Pro, trezesc la fel de multă pasiune pe cât aversiune din partea utilizatorilor. Ceea ce este incontestabil este că se remarcă, mai ales pentru design, dar nu atât pentru hardware şi performanţă, ar spune unii. Aşa că merită să cumpăraţi aceste laptopuri Apple în loc de unele mult mai ieftine sau mult mai puternice cu Windows?

Există mulţi utilizatori care doresc să cumpere un MacBook Pro sau un MacBook Air, deoarece sunt atraşi de designul său şi este de netăgăduit că aceste computere sunt destul de atractive şi, de fapt, nu sunt puţini utilizatori care cheltuiesc banii pe care îi au pur pentru imagine. Cu toate acestea, dacă v-aţi gândit să cumpăraţi unul dintre aceste laptopuri, vă vom oferi o serie de motive pentru a scăpa de îndoieli, oferindu-vă motive pentru care ar trebui să le cumpăraţi şi, de asemenea, motive pentru care nu ar trebui.

Motive pentru a cumpăra un MacBook Air sau MacBook Pro

Primul dintre motivele pentru a cumpăra un laptop Apple l-am menţionat deja şi este design-ul. În multe medii, aparenţele contează foarte mult. Vorbim, de exemplu, despre un agent de vânzări care urmează să viziteze clienţii. Deşi poate folosi întotdeauna un laptop care îi va oferi mai multă versatilitate decât un MacBook Air, de exemplu, acea impresie cauzată clienţilor prin faptul că merge cu un computer Apple de multe ori este de luat în calcul, chiar dacă multora li se pare absurd. Imaginea chiar contează!

Unii vor spune că atât un Casio cât şi un Rolex sunt folosite pentru a arăta ora, dar impresia pe care o dă unul nu are nimic de-a face cu cea pe care o dă celălalt.

Al doilea motiv este portabilitatea. Pentru cei care au nevoie de un laptop pentru a lucra, dar care trebuie să se mute mult dintr-un loc în altul, vor căuta întotdeauna cea mai bună relaţie între performanţă, durata de viaţă a bateriei şi uşurinţa de transport (în principal greutatea şi grosimea) şi trebuie să recunoaştem că Apple laptop are unele dintre cele mai bune laptopuri de pe piaţă în acest sens.

În cele din urmă, trebuie să evidenţiem MacBook Pro, deoarece, în ciuda preţului său, trebuie să recunoaştem că are performanţe excelente, mai ales că Apple a început să încorporeze SSD-uri NVMe din fabrică. În plus, un alt lucru care trebuie recunoscut este că sistemul lor de operare funcţionează minunat, practic nu face nicio problemă şi totul funcţionează de obicei bine de prima dată, deci este ideal şi pentru utilizatorii care nu doresc să-şi complice viaţa şi nu-i deranjează să plătească în plus pentru asta. Bineînţeles, deşi trebuie spus că 99% din aplicaţiile pentru Mac au o versiune de Windows sau o versiune echivalentă, există medii profesionale în care este utilizat Mac şi unde un MacBook Air sau MacBook Pro poate face diferenţa în eficienţă, astfel încât laptopurile Apple sunt absolut necesare pentru a lucra în unele medii. De exemplu, deşi există ProTools (instrument de editare audio) pentru Windows, versiunea Mac funcţionează mult mai bine.

Motive pentru care nu ar trebui să cumpăraţi laptopuri Apple

Primul motiv evident este preţul. Sunt echipamente mai scumpe, până la punctul în care ai putea cumpăra un echivalent Windows de top cu cel mai ieftin MacBook Air şi, în final, ţi-ar oferi aproape aceleaşi funcţionalităţi. Unii spun că atunci când cumperi Apple plăteşti pentru marcă şi plăteşti pentru design, dar realitatea este că plăteşti şi pentru includerea în ecosistemul său închis de aplicaţii.

Al doilea motiv este că, dacă vrei să-ţi foloseşti laptopul pentru a juca jocuri, poţi să-ţi iei rămas bun de la laptopurile Apple, deoarece nici MacBook Air şi nici MacBook Pro nu au grafică dedicată care îţi permite să o faci într-un mod demn. Mai mult, având în vedere rezoluţia ridicată a ecranelor lor, chiar şi cele mai uşoare jocuri au performanţe slabe, aşa că în această zonă sunteţi limitat la laptopurile Windows.

În cele din urmă, ecosistemul închis al MacOS este un avantaj în unele cazuri, dar este şi un avantaj în altele. Dacă vă place să „codaţi” cu computerul, veţi avea foarte puţine opţiuni dacă cumpăraţi un Mac, în timp ce pe un laptop Windows puteţi face toate testele pe care le doriţi şi multe altele, practic nu veţi avea limite.

Aşa că, decizia de cumpărare a unui Apple laptop ar trebui să-i aparţină fiecăruia în parte. V-am expus avantajele şi dezavantajele acestor computere, v-am spus în ce domenii şi ce medii se descurcă mai bine decât cele cu Windows şi în care nu. În funcţie de acestea, dar şi de nevoile dvs., veţi şti care este cea mai bună opţiune.