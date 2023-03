(P) Vei începe să porţi aparat dentar? Iată câteva recomandări legate de igiena orală

Dar nu despre aceste vizite vom vorbi în continuare, ci despre acele câteva obiceiuri bune pe care să le integrezi sau potenţezi în rutina ta de acasă. Hai să descoperi care sunt acestea:

Spală-te pe dinţi după fiecare masă principală a zilei

Şi, dacă e posibil, şi după fiecare gustare. Dacă lucrezi de acasă, ar trebui să-ţi fie relativ simplu să respecţi această recomandare. Dacă mergi însă la birou sau eşti destul de des în deplasare, s-ar putea ca lucrurile să fie ceva mai complicate şi să nu poţi căra cu tine de fiecare dată periuţa electrică şi pasta de dinţi. În astfel de situaţii, nu e un capăt de lume dacă nu reuşeşti să-ţi faci periajul după fiecare masă. Asigură-te însă că, indiferent de situaţie, te speli pe dinţi cel puţin de două ori pe zi: dimineaţa şi seara, înainte de culcare. Nu uita s-o faci cu simţ de răspundere: adică 2-3 minute per periaj. Scapi de grija cronometrării dacă ai o periuţă electrică mai performantă, pe care s-o setezi în prealabil în funcţie de nevoile tale.

Ai mai multă grijă la alimentaţie

Nu, nu va trebui să-ţi schimbi total stilul alimentar actual. Ce te sfătuim, însă, este să mănânci mai rar şi cu mai multă grijă alimente care conţin zahăr, floricele de porumb, bomboane. Fie vorba între noi, o atenţie sporită la alimentaţie îţi va aduce şi alte beneficii pentru sănătate - pe termen lung. De pildă, un consum redus de dulciuri te poate ajuta să reduci riscul de apariţie a diabetului zaharat. Dacă le priveşti ca pe o formă de grijă suplimentară pentru sănătatea ta, cu siguranţă îţi va fi mai uşor să-ţi formezi şi menţii astfel de obiceiuri, nu crezi?

Înlocuieşte periuţa clasică de dinţi cu o periuţă electrică

Sau, dacă vrei să faci tranziţia mai uşoară, alternează sesiunile „clasice” de spălat pe dinţi cu cele cu periuţa electrică. De ce este atât de important să foloseşti o periuţă electrică, în detrimentul uneia clasice? Datorită numărului mare de rotaţii pe minut, aceasta te va ajuta să cureţi mai eficient placa bacteriană. În plus, o periuţă electrică e net superioară celei clasice şi în ceea ce priveşte curăţarea spaţiilor interdentare.

Apropo, nu uita să optezi pentru modele cu perii moi (din categoria „soft”), pentru că dinţii pot fi mai sensibili mai ales după vizitele la medicul ortodont; în plus, periuţele soft sunt cele mai recomandate când vine vorba de protejarea aparatului dentar.

Adaugă în kit-ul tău de îngrijire şi un duş bucal

Duşul sau irigatorul bucal, aşa cum mai e cunoscut el, te ajută să cureţi şi mai bine spaţiile interdentare, dar şi să ai mai multă grijă de sănătatea ta gingivală. Totodată, e mult mai confortabil şi eficient decât clasica aţă dentară - la care, de asemenea, îţi sugerăm să nu renunţi, mai ales dacă te-ai obişnuit deja cu ea.

De ce este important să respecţi aceste recomandări

Ştim că recomandările de mai sus implică atenţie extra şi mai mult timp investit în sănătatea şi îngrijirea ta orală. Într-adevăr, purtarea aparatului dentar vine cu nişte responsabilităţi suplimentare, însă şi beneficiile vor fi pe măsură în timp.

Tocmai de aceea, te încurajăm să respecţi indicaţiile de mai sus şi, mai ales, pe cele ale medicului tău ortodont, pentru a reduce riscul de apariţie a cariilor sau a bolilor parodontale, la care persoanele cu aparat dentar sunt ceva mai expuse.

În plus, gândeşte-te că odată ce vei termina tratamentul ortodontic, vei rămâne cu aceste obiceiuri benefice pentru sănătatea ta orală. Ele îţi vor fi de folos pentru tot restul vieţii.