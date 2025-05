Adevărul din spatele hainelor fabricate în India

Raportul evidențiază utilizarea pe scară largă a nonilfenolului și a etoxilaților săi (NPE) în procesele de fabricație a textilelor, substanțe cunoscute că ar afecta sistemul endocrin uman și sunt persistente în mediul înconjurător.

Cercetarea a implicat probe din diferite textile, detergenți și din mediu, în regiunile industriale cheie din India. Rezultatele indică o contaminare predominantă cu nonilfenol, nu numai în produsele textile, ci și în apele uzate și în ecosistemele înconjurătoare. Această contaminare prezintă riscuri pentru viața acvatică și, mai ales, pentru sănătatea umană prin intermediul surselor de apă și al lanțurilor alimentare, precizează Fashion United.

Expunerea umană la NP și NPE are loc prin mai multe căi, inclusiv ingestia de alimente și apă contaminate, inhalarea aerului poluat și contactul cu praful de uz casnic. Riscuri suplimentare de expunere apar din migrarea NP din ambalajele din plastic în alimente și băuturi, precum și utilizarea de textile, detergenți și produse de îngrijire personală care conțin NP, potrivit raportului „TOXIC THREADS” Assessing Nonylphenol Contamination in Indian Textiles & the Environment.

Sunt necesare soluții urgente

În ciuda măsurilor de reglementare globale care restricționează utilizarea unor astfel de substanțe chimice, cum ar fi regulamentul REACH al Uniunii Europene și politicile similare din alte țări, cadrul de reglementare al Indiei rămâne mai puțin strict. Utilizarea continuă a NPE în textilele indiene poate avea implicații pentru comerțul internațional, în special deoarece piețele globale solicită din ce în ce mai mult produse care respectă mediul.

Raportul solicită intervenții politice urgente, inclusiv reglementări mai stricte privind substanțele periculoase din textile, îmbunătățirea infrastructurii de tratare a apelor uzate și creșterea transparenței în utilizarea substanțelor chimice în cadrul industriei. De asemenea, subliniază necesitatea conștientizării consumatorilor și a responsabilității corporative de a stimula cererea pentru practici de producție textile mai sigure și durabile.

Pe măsură ce piața mondială a textilelor se îndreaptă spre sustenabilitate, industria indiană se confruntă cu provocarea de a se alinia la standardele internaționale de mediu pentru a-și menține competitivitatea și pentru a proteja sănătatea publică.