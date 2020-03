Campania ”Hep C Alert” a ajuns la final. A trecut un an de la aplicarea strategiei test&treat sub coordonarea instituţională a centrelor de gastroenterologie din România. Rezultatele campaniei au avut ca obiective microeliminarea hepatitei C, prevenirea transmiterii infecţiei C în rândul populaţiei sănătoase, dar şi actualizarea datelor epidemiologice privind hepatica C în România. Infecţia cu virus hepatic C reprezintă atât o problemă de sănătate publică, cât şi o povară socio-economică.

”Eliminarea hepatitei C este posibilă, iar acest lucru se poate face prin puterea fiecăruia dintre noi. Acesta este o campanie de microeliminare, aşa cum s-a gândit să o numească Societatea Română de Gastroenterologie şi Hepatologie”, a declarat Liana Gheorghe, medic primar gastroenterolog.

”Datele pacienţilor au fost introduse într-o platformă online, pe care am administrat-o, ca societate, timp de un an. Au completat un chestionar foarte amănunţit şi foarte bine gândit, apoi s-au parcurs: testarea prin teste rapide din sânge capilar şi introducerea datelor testului în platforma online, adică pacientul este pozitiv sau negativ, a declarat Liana Gheorghe, medic primar gastroenterolog.

”Au fost testaţi peste 31.000 de subiecţi, prevalenţa globală a infecţiei virale C în lotul testat, în momentul de faţă, este 1,39%. Am avut 490 de pacienţi cu infecţie C necunoscută detectaţi pozitiv. Am avut un succes în toate campaniile noastre de screening”.

Printre rezultate s-a numărat şi monitorizarea programelor de vaccinare-imunizare, acces asigurat la terapie, disponibilitatea testelor de screening, finanţarea programelor de sănătate pentru diagnosticul şi tratamentul hepatitelor virale.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.