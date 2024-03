Firea: România are primul centru de transplant de tub digestiv

„Felicit echipa medicală de la Spitalul Sfânta Maria din Bucureşti! România are primul centru de transplant de tub digestiv. Încă o performanţă a echipei care a realizat 12 intervenţii de transplant pulmonar şi 70 de transplant hepatic”, a scris Firea pe Facebook.

Spitalul Sfânta Maria, condus de prof. dr. Narcis Copcă, a fost acreditat să poată realiza aceasta intervenţie şi demonstrează din nou că investiţiile în aparatură şi medici salvează vieţi, adaugă Firea.

„În mandatul meu ca primar general, Spitalul Sfânta Maria a devenit primul centru de transplant pulmonar din România! Toţi românii îşi amintesc lupta pe care am dus-o, împreună cu medicii de la Sfânta Maria, chiar împotriva ministrului Sănătăţii USR de la vremea respectivă. Am demonstrat că putem salva vieţi şi la noi în ţară, cu mai puţine costuri şi am stricat afacerilor celor care se îmbogăţeau pe spatele oamenilor aflaţi în suferinţă. Au trecut aproape 6 ani de la primul transplant realizat cu succes şi de atunci au avut loc peste 10 intervenţii sub îndrumarea echipei coordonate de medicii Igor Tudorache şi Narcis Copcă. Iată că la Spitalul Sfânta Maria continuă performanţa în salvarea vieţii oamenilor! Medicii de aici realizează transplant hepatic - mai bine de 60 de intervenţii realizate, transplant pulmonar şi au primit acum acreditarea pentru a realiza primul transplant de tub digestiv”, a transmis Gabriela Firea.