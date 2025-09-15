Genunchii în X și O – cum poți corecta aceste afecțiuni prin exerciții și fizioterapie (P)

Poate ai observat la unii oameni, uneori chiar la tine, o aliniere neobișnuită a genunchilor, care devin motiv de îngrijorare sau chiar disconfort. Fie că vorbim de genunchi în X, unde genunchii tind să se apropie excesiv unul de celălalt, fie de genunchi în O, unde aceștia par să se depărteze, aceste afecțiuni influențează calitatea vieții, mersului sau stării de spirit. Ai ajuns exact unde trebuie dacă vrei să afli mai multe despre ortopedia pediatrică și cum poți corecta aceste probleme, ce rol au exercițiile și fizioterapia, dar și cum să previi complicațiile pe termen lung. Citește până la capăt pentru a descoperi soluțiile pe care le ai la îndemână!

De ce apar genunchii în X și O și cum pot afecta viața celor mici

Genunchii în X (genu valgum) și genunchii în O (genu varum) apar fie din cauze congenitale, fie pe fondul unor deficiențe de vitaminizare în copilărie, obiceiuri posturale greșite, supraponderalitate, traume sau chiar dezechilibre musculare. În timp, aceste deviații pot duce la dureri persistente, uzură articulară accelerată, probleme de mers, dificultăți în a susține activități fizice sau chiar la modificări ale posturii generale. Dincolo de aspectul fizic, impactul psihologic nu trebuie neglijat, pentru că orice restricție de mișcare sau disconfort cronic se reflectă în starea de spirit a copilului.

De ce este necesară corectarea devierilor

Genunchiul aliniat greșit distribuie inegal greutatea corpului, ceea ce afectează cartilajul articular, dar și glezna, șoldul și coloana vertebrală. Poate că la început simptomele sunt ușoare, dar cu trecerea anilor, pot apărea complicații precum artroza precoce, instabilitate articulară sau chiar intervenții chirurgicale. Din fericire, atunci când intervin la timp exercițiile corecte și fizioterapia ai șansa să eviți aceste riscuri și să redai corpului echilibrul natural.

Exercițiile recomandate

Programele de exerciții destinate corectării genunchilor în X sau O se concentrează pe întărirea grupelor musculare deficitare, mobilizarea articulațiilor și readucerea funcției naturale a genunchilor. În funcție de tipul deviației, accentul se pune fie pe întărirea mușchilor fesieri și ai coapsei (pentru genu valgum), fie pe dezvoltarea musculaturii interne a coapsei și a gambelor (pentru genu varum). Exercițiile de stretching, controlul mișcării, activarea propriocepției și exercițiile funcționale devin esențiale pentru a corecta postura, a reduce presiunea pe articulații și a-ți recăpăta libertatea de mișcare.

Rolul fizioterapiei în recuperare și prevenție

Fizioterapia presupune mai ales evaluarea fiecărei situații și construirea unui program special. Prin terapie manuală, mobilizări articulare, electroterapie sau antrenament neuromuscular, fizioterapeutul poate reduce durerea, poate stimula repararea țesuturilor și poate corecta dezechilibrele care au dus la apariția deviației. Un alt aspect care contează în ortopedia pediatrică și nu numai este educarea privind postura, mersul și activitățile zilnice, astfel încât rezultatele să fie de durată și să nu te confrunți din nou cu aceleași probleme.

Fiecare om are propriile particularități, iar succesul corectării genunchilor în X sau O depinde de felul în care se construiește planul de recuperare. Astfel, o clinică specializată in ortopedie pediatrică , unde ai acces la profesioniști cu experiență și la echipamente moderne, poate face diferența. Nu este suficient să iei exerciții la întâmplare de pe internet, ci să fii evaluat corect și să urmezi un protocol adaptat nevoilor și obiectivelor.

Fiecare pas pe care îl face copilul tău spre o postură corectă este, de fapt, un pas către o viață activă, sănătoasă și lipsită de griji.