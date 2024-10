LaKe: pilula care imită efectele postului şi ale exerciţiilor fizice

Postul intermitent şi exerciţiul fizic regulat sunt benefice pentru organism pentru că, spun experţii, generează un răspuns metabolic favorabil.

Dar dacă acest răspuns ar putea veni de la o pastilă? Este ceea ce a încercat să descopere un grup de cercetători danezi, dezvoltând în laborator o moleculă capabilă să imite efectele exerciţiilor fizice şi ale postului. Rezultatele? Surprinzătoare.

Studiul, publicat în jurnalul ştiinţific Journal of Agricultural and Food Chemistry, afirmă că molecula, al cărei nume este LaKe, are acelaşi efect ca a alerga 10 kilometri pe stomacul gol.

„Este o moleculă capabilă să imite răspunsul metabolic natural al organismului la exerciţii intense şi la post. În practică, pune corpul într-o stare metabolică echivalentă cu alergarea cu viteză mare pe stomacul gol”, explică Thomas Poulsen, de la Departamentul de Studii Chimice de la Universitatea Aarhus, care este unul dintre principalii autori ai studiului.

„Când nivelurile de lactat şi cetone cresc în sânge, producţia unui hormon care suprimă apetitul creşte şi scade nivelul de acizi graşi liberi din sânge, acest lucru are o serie de beneficii pentru sănătate, cum ar fi reducerea riscului de a dezvolta sindrom metabolic”, adaugă cercetătorul.

Potrivit studiului, nu ar fi posibil să se obţină acelaşi efect numai cu dieta, deoarece lactatul şi cetonele, deşi sunt produse în mod natural, nu pot fi consumate în cantităţile necesare fără produse secundare nedorite, cum ar fi acidul şi sarea. Aici intră în joc noua moleculă care ţine lactatul şi cetonele împreună, fără „însoţitorii de călătorie” nocivi.

„Într-un fel, nu suntem surprinşi de efectul său, pentru că nou combinăm substanţe cunoscute. Noutatea este că am creat o moleculă care ne permite să controlăm artificial cantităţile de lactat şi cetone într-un mod sigur", comentează Poulsen. .

LaKe a fost testat pe şobolani până acum, dar primele studii clinice pe oameni sunt deja în desfăşurare la Spitalul Universitar din Aarhus. Cercetătorii sunt optimişti că intuiţia lor va deschide calea pentru producerea unui supliment util mai ales celor care nu pot urma un program riguros de exerciţii şi dietă.

„Poate fi dificil de menţinut motivaţia de a alerga mulţi kilometri cu viteză mare, fără a mânca, pentru persoanele cu afecţiuni precum de inimă sau forme de oboseală, un supliment nutriţional poate fi cheia unei recuperări mai bune”, explică cercetătorul.

Nu numai atât: molecula LaKe are, de asemenea, potenţialul de a atenua dificultăţile de concentrare şi ar putea fi utilizată în tratamentul bolilor grave, cum ar fi boala Parkinson şi demenţa. Aceste boli sunt adesea caracterizate de niveluri scăzute de energie în creier, care inhibă funcţionarea optimă a acestuia.

„Deoarece lactatul poate prelua rolul glucozei în creier în condiţii de stres sau traumă, au fost efectuate experimente pentru a creşte nivelul de lactat la persoanele cu comoţii cerebrale, pacienţii care nu pot efectua exerciţii fizice intense vor beneficia foarte mult de un medicament capabil să crească aceste niveluri ", conchide Poulsen.