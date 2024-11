Moda lansată de Shailene Woodley: actriţa mănâncă zilnic argilă cu linguriţa. Ce cred experţii în sănătate despre ciudatul obicei

Consumul de argilă ca hrană este o practică străveche care îşi are rădăcinile în tradiţiile populare răspândite în diferite părţi ale lumii. Unele comunităţi îl iau ca pe un remediu natural pentru purificarea organismului şi ameliorarea tulburărilor digestive.

Datorită proprietăţilor sale absorbante, se poate lega de toxine şi de metale grele, ajutând la eliminarea acestora. Astăzi, acest obicei curios capătă notorietate şi datorită susţinerii unor vedete.

Shailene Woodley, fata din Divergent şi din The Fault in Our Stars, a spus că ia o jumătate de linguriţă de argilă dizolvată într-un pahar cu apă în fiecare dimineaţă.

Actriţa americană este convinsă că argila este capabilă să detoxifice organismul prin eliminarea izotopilor negativi. Unii dintre prietenii săi, a adăugat aceasta, folosesc chiar şi o pastă de dinţi pe bază de argilă care este înghiţită în loc să fie scuipată.

Dar funcţionează? Şi care sunt posibilele efecte secundare? Experţii şi-au spus punctul de vedere.

Ce este argila

Argila este un sediment natural de granule extrem de fine, cu un diametru mai mic de 3,9 micrometri, care este folosit atât în ​​cosmetică, cât şi în medicina tradiţională. Iar asta datorită proprietăţilor sale purificatoare şi absorbante.

Este folosit în mod tradiţional ca mască pentru piele sau pentru tratamente de exfoliere, dar în domeniul medical unele variante sunt vândute ca suplimente alimentare.

Cum se consumă argila şi la ce este bună

Dizolvată în apă şi băută, argila este propusă ca remediu pentru ameliorarea umflăturilor abdominale, eliminarea toxinelor şi, în unele cazuri, pentru purificarea ficatului, contracararea diareei şi susţinerea funcţiei biliare şi renale.

Cu toate acestea, EFSA, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, nu a aprobat niciodată oficial nicio proprietate terapeutică a argilei pentru tractul gastrointestinal, considerând că eficacitatea acesteia este insuficient demonstrată.

Cu toate acestea, consumul pe perioade scurte şi în doze mici pare în general bine tolerat.

Avantaje şi dezavantaje ale acestei tradiţii străvechi, sfatul experţilor

Ca şi în cazul tuturor lucrurilor, cea mai bună este prudenţa. Deşi argila s-a dovedit a fi sigură atunci când este luată în cantităţi moderate (maximum 3 grame pe zi) şi pe perioade limitate (nu mai mult de trei luni), există riscuri potenţiale pentru cei care o consumă pe termen lung sau în doze mari.

Unele studii evidenţiază posibilitatea reducerii nivelului de potasiu şi fier din sânge, ceea ce constituie un efect secundar grav pentru persoanele care suferă de anemie sau hipokaliemie. În plus, nu este posibil să se excludă riscurile de contaminare cu metale grele, inclusiv plumb, care ar putea provoca efecte secundare grave.

În cele din urmă, aportul de argilă nu este recomandat femeilor însărcinate şi celor care alăptează.