Operații pe plămâni prin incizii mici. Ce beneficii aduc față de chirurgia clasică (P)

Operațiile pe plămâni sunt intervenții de chirurgie toracică, percepute adesea ca fiind dificile. În prezent, pentru anumite afecțiuni pulmonare și pleurale, sunt disponibile și opțiuni de tratament chirurgical minim invaziv, atunci când există indicație, care oferă beneficii importante pentru pacient.

O tehnică operatorie minim invazivă este chirurgia toracică video-asistată, prescurtată VATS, de la Video-Assisted Thoracoscopic Surgery. Tehnica implică incizii de mici dimensiuni la nivelul toracelui, prin care chirurgul introduce o cameră video și instrumente speciale.

O intervenție de chirurgie toracică video-asistată poate fi realizată în scop diagnostic, pentru explorarea cavității pleurale și a structurilor intratoracice, cu prelevarea de biopsii pulmonare sau pleurale, atunci când este necesar, sau în scop terapeutic, pentru rezecții pulmonare sau pleurodeză.

Comparativ cu chirurgia toracică deschisă, respectiv toracotomia, VATS este realizată în cazuri selectate, cu durere postoperatorie mai redusă, mobilizare mai rapidă a pacientului, spitalizare mai scurtă și rezultate estetice mai bune, toate datorită inciziilor de mici dimensiuni.

În cazuri atent selectate, în special în cancerul pulmonar în stadii incipiente, rezultatele VATS pot fi comparabile cu cele ale chirurgiei deschise, vizualizarea pe monitor ajutând chirurgul să realizeze disecția și rezecția în condiții de precizie.

Chirurgia toracică video-asistată poate fi recomandată ca tratament pentru afecțiuni precum un nodul pulmonar care necesită biopsie sau rezecție, revărsate pleurale, pneumotorax, chisturi sau tumori mediastinale, anumite cazuri de cancer pulmonar sau metastaze pulmonare operabile. Este important de menționat că medicul este cel care decide dacă poate fi realizat un tratament prin chirurgie toracică video-asistată sau printr-o altă metodă. În stabilirea metodei chirurgicale optime sunt luate în calcul numeroase aspecte, precum complexitatea cazului, stadiul bolii, funcția respiratorie și starea generală de sănătate a pacientului.

Pentru obținerea unor rezultate bune, sunt importante experiența echipei chirurgicale, dotările adecvate și îngrijirea perioperatorie. De aceea, pacienții cu leziuni pulmonare, mediastinale sau pleurale ar trebui să se adreseze unui centru specializat, cu experiență în chirurgie toracică, pentru stabilirea diagnosticului corect și indicarea abordului chirurgical potrivit pentru fiecare caz în parte.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la intervenții complexe de chirurgie toracică, realizate de medici cu vastă experiență, inclusiv prin intervenții VATS, atunci când există această indicație. Operațiile au loc în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.

Atunci când este recomandat și tratament oncologic în completarea celui chirurgical, pacienții au acces la o abordare multimodală integrată, la Centrul Oncologic SANADOR, conform indicației stabilite pentru fiecare caz în parte.