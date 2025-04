100 de cercetători și antreprenori vor participa la a treia ediție a Laser Valley Innovation Bootcamp, la Măgurele

Timp de trei zile, la Conacul Oteteleșanu și sala de festivități a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” din Măgurele, Ilfov, participanți de la institute de cercetare vor lucra umăr la umăr cu fondatori de start-up-uri și studenți de la universități de top. Împreună, sub îndrumarea mentorilor din mediul academic, științific și antreprenorial, vor dezvolta proiecte inovatoare, conectând cercetarea cu economia reală, arată ANC.

„Restaurarea Conacului Oteteleșanu, realizată prin eforturile ANC, simbolizează angajamentul nostru de a păstra moștenirea culturală și de a o pune în slujba inovației. Laser Valley Innovation Bootcamp este mai mult decât un eveniment, este o punte între descoperirile științifice și soluțiile care pot schimba vieți. Prin susținerea noastră, dorim să inspirăm o nouă generație de inovatori care să ducă excelența românească mai departe, poziționând Măgurele ca un far al tehnologiei regionale. Competitivitatea economică este generată prin transferul în economia reală a rezultatelor cercetării și astfel sprijinim cu convingere evenimente ce pun în valoare inovarea și transferul tehnologic”, a declarat Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare.

Participanții au oportunitatea unică de a păși în universul laserului de la ELI-NP, cea mai avansată unitate de cercetare în fizica fotonucleară din lume și de a explora alte institute de pe platforma Măgurele. ANC arată că obiectivul acestui bootcamp este clar, să accelereze drumul de la laborator la piață, să creeze rețele trainice între cercetători, antreprenori și studenți și să promoveze o colaborare autentică între știință, tehnologie și mediul de afaceri.

„Ajuns la a treia ediție, Laser Valley Innovation Bootcamp s-a dovedit a fi un adevărat catalizator al inovației. Am văzut idei născute aici transformându-se în start-up-uri viabile, iar ambiția noastră pentru 2025 este să amplificăm acest impact, atrăgând talente din ecosisteme regionale diverse. Măgurele are toate atuurile pentru a deveni un reper global în inovare, iar acest bootcamp este motorul care conectează cercetarea cu economia reală”, a declarat Mădălin Ioniță, director executiv al Asociației Măgurele Science Park.

ANC transmite că ediția din 2024 a scris deja o pagină de succes, reunind peste 100 de participanți, 20 de mentori și 10 echipe care, prin trei workshop-uri esențiale, au dat viață unor proiecte precum Steady Cut, RoBlue Engineers, Partial Eclipse, Acoustic Topologic Panels, Collab Me, Kulth, SocialE, Environmental Sanitation, Recycle Quest, Fast Energy For Future și The Problem Company.