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141 de adulți, dar și 16 copii din Timiș au primit ajutor medical în weekend. Pompierii au intervenit în 184 de cazuri

Pompierii ISU Timiș au transmis, luni, că în weekend au intervenit în 184 de situații de urgență. Printre acestea s-au numărat 6 accidente rutiere, 14 incendii de , salvarea unei pisici aflate în nevoie, dar și altele. Aceștia oferă și recomandări pentru prevenirea incendiilor.
141 de adulți, dar și 16 copii din Timiș au primit ajutor medical în weekend. Pompierii au intervenit în 184 de cazuri
Sursă foto: ISU Timiș
Daiana Rob
29 iun. 2026, 11:06, Social
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Potrivit ISU, cele mai multe dintre urgențe au vizat acordarea primului ajutor medical. În cadrul misiunilor, 141 de adulți, dar și 16 copii au primit ajutor medical de la echipajele SMURD ale ISU Timiș. 

Numai în acest weekend, pompierii ISU Timiș au stins 14 incendii. Zece dintre acestea au fost incendii de vegetație uscată. De asemenea, pompierii au stins un incendiu izbucnit la două anexe gospodărești din Remetea Mare și Lovrin.

În Chevereșu Mare, o mașină a luat foc, iar în Deta s-a produs o degajare de fum în urma unui scurt-circuit electric. 

Pompierii au mai intervenit pentru 6 accidente rutiere, dar și o misiune pentru salvarea unei pisici.

În urma incendiilor de vegetație uscată au ars 12 hectare de culturi de grâu, aproximativ 5 hectare de vegetație uscată și miriște, dar și două utilaje agricole. 

Avertisment pentru cetățeni

Pompierii îi avertizează pe cetățeni să fie prudenți în utilizarea focului deschis, în special pe caniculă. De asemenea, pompierii îi avertizează pe cetățeni să nu arunce țigările la întâmplare.

„Facem apel către cetățeni să manifeste prudență în utilizarea focului deschis în zonele cu uscăciune avansată ori în perioadele caniculare. De asemenea, fiți atenți la resturile de țigări aruncate la întâmplare, acestea pot genera incendii majore”, transmite ISU Timiș. 

Pompierii avertizează că neglijența poate duce la efecte devastatoare asupra florei și faunei. Incendiile distrug habitatele animalelor, sursele de hrană și chiar viețile.

„Vă reamintim că nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de la 7.500 la 15.000 lei pentru persoane fizice și de la 50.000 la 100.000 lei pentru persoanele juridice, de către Garda Națională de Mediu”, informează ISU Timiș. 

Cetățenii care vor să afle cum ar trebui să acționeze în cadrul unor situații de urgență pot accesa platforma națională https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU.

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