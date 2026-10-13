165 de amenzi în doar patru luni. Ce eroare a făcut o șoferiță și cât a costat-o

O șoferiță din Bologna a primit 165 de amenzi, în valoare totală de 10.800 de euro, în doar patru luni. Culmea este că nici nu a știut că aduna sancțiuni.

De vină a fost o eroare apărută atunci când femeia și-a schimbat mașina. Șoferița deținea un permis destinat persoanelor cu dizabilități, care îi permite să circule în zonele cu trafic limitat.

Problema este că noul număr al mașinii a fost introdus greșit în sistemul informatic, două cifre fiind inversate. Practic, de fiecare dată când trecea prin dreptul unei camere stradale din zonele cu acces limitat, sistemul înregistra o încălcare a regulilor.

Povestea s-a terminat în instanță. Continuarea pe Mediafax Italia.