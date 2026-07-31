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Accident grav în Argeș. Planul Roșu activat după ce un microbuz cu 16 persoane a intrat într-un gard

Un microbuz în care se aflau 16 persoane a intrat vineri dimineață într-un gard, în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Două persoane au rămas încarcerate, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.
Accident grav în Argeș. Planul Roșu activat după ce un microbuz cu 16 persoane a intrat într-un gard
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
31 iul. 2026, 10:06, Social
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Zece persoane rănite

ISU Argeș a anunțat că zece persoane au nevoie de îngrijiri medicale.

La sosirea pompierilor, două dintre acestea erau încarcerate. Acestea au fost extrase din vehicul și predate echipajelor medicale. Una dintre victine este inconștientă și i se aplică manevre de resuscitare.

Microbuz intrat în gard

Accidentul a avut loc pe strada Petre Zamfirescu din Câmpulung.

ISU Argeș transmite că, potrivit primelor informații, un microbuz a intrat într-un gard.

Datele din teren arată că în microbuz se aflau 16 persoane, iar două dintre acestea au rămas încarcerate.

La nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD.

Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov, precum și cu două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic.

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