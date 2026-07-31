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Zece alpiniști au dispărut după o avalanșă pe unul dintre cei mai periculoși munți din lume. Printre ei se află celebrul Nirmal Purja

O amplă operațiune de căutare și salvare este în desfășurare în Pakistan, după ce zece alpiniști din mai multe țări au dispărut în urma unei avalanșe produse pe Broad Peak, unul dintre cele mai înalte și dificile vârfuri din lume. Printre cei dați dispăruți se află și Nirmal Purja, unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști ai generației sale.
Zece alpiniști au dispărut după o avalanșă pe unul dintre cei mai periculoși munți din lume. Printre ei se află celebrul Nirmal Purja
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
31 iul. 2026, 09:47, Social
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Autoritățile pakistaneze încearcă să mobilizeze elicoptere și echipe de intervenție, însă operațiunile depind de condițiile meteo din masivul Karakorum, transmite AP.

Avalanșa a lovit la peste 8.000 de metri altitudine

Potrivit Clubului Alpin din Pakistan, grupul a fost surprins de avalanșă în timpul ascensiunii pe Broad Peak (8.047 metri), al 12-lea cel mai înalt munte al planetei. După incident, alpiniștii au pierdut orice legătură radio, iar până în prezent nu există informații despre starea lor. Expediția reunea cinci alpiniști nepalezi, un ghid pakistanez, o alpinistă din Oman, o sportivă din Statele Unite, un alpinist chinez și un alt membru străin.

Broad Peak (8.047 metri), al 12-lea cel mai înalt munte al planetei. Sursa foto: X

Cine este Nirmal Purja

Nirmal Purja, cunoscut și sub numele Nims Dai, este unul dintre cele mai respectate nume din alpinismul mondial. Născut în Nepal și stabilit în Marea Britanie, el a devenit celebru în 2019 după ce a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în doar 189 de zile, performanță care a stabilit atunci un record mondial și a fost prezentată în documentarul Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible. Purja a participat și la prima ascensiune reușită pe timp de iarnă a muntelui K2, considerat unul dintre cele mai dificile vârfuri din lume.

Salvatorii încearcă să ajungă la echipă

Clubul Alpin din Pakistan a anunțat că lucrează împreună cu autoritățile pentru organizarea unei intervenții de urgență. Elicopterele și echipele de salvare sunt pregătite să intervină imediat ce condițiile meteorologice vor permite accesul în zonă, unde altitudinea extremă și vremea schimbătoare fac orice operațiune deosebit de dificilă. Broad Peak, unul dintre cele mai periculoase vârfuri din lume

Broad Peak rămâne extrem de periculos

Situat în lanțul muntos Karakorum, în apropierea graniței dintre Pakistan și China, Broad Peak atrage anual alpiniști din întreaga lume. Deși este considerat mai accesibil decât vecinul său K2, muntele rămâne extrem de periculos din cauza avalanșelor, schimbărilor bruște de vreme și dificultăților pe care le presupune salvarea la altitudini de peste 8.000 de metri. Până la această oră, autoritățile pakistaneze nu au confirmat dacă vreun membru al expediției a fost localizat, iar familiile alpiniștilor așteaptă vești despre soarta celor zece dispăruți.

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