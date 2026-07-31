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Autoritățile portugheze au renunțat să-l mai caute pe surferul britanic dispărut

Autoritățile au suspendat operațiunile de căutare a unui surfer britanic, dispărut în largul coastelor Portugaliei la începutul acestei săptămâni, după ce nu au reușit să-l localizeze pe bărbatul dispărut.
Autoritățile portugheze au renunțat să-l mai caute pe surferul britanic dispărut
Sursă foto: X
Daiana Rob
31 iul. 2026, 08:25, Social
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Arran Strong, care concura în World Surf League încă din 2016, a dispărut luni în largul plajei Arrifana, din regiunea Aljezur, situată în sud-vestul Portugaliei.

Potrivit Autorității Maritime Naționale din Portugalia (AMN), tânărul în vârstă de 28 de ani ar fi intrat în dificultate în apă în timp ce practica paddleboardingul împreună cu un prieten, pe traseul dintre plaja Monte Clérigo și Carrapateira, potrivit Euronews.

Prietenul său, numit José Maria Pyrrait, care îi era și antrenor, a fost salvat de o barcă de pescuit locală, conform AMN.

Pyrrait a împărtășit detalii despre momentele care au precedat dispariția lui Strong într-o postare pe Instagram, scriind că cei doi s-au oprit să bea ceva și să facă câteva fotografii în timp ce se îndreptau spre Carrapateira.

„Când am pornit din nou la drum, l-am lăsat să meargă înainte. Fiindcă vâslesc mai repede, așa făceam întotdeauna – de fiecare dată când îl ajungeam din urmă și luam un mic avans, mă opream și îl așteptam. De data aceasta nu a fost altfel, dar când m-am oprit să-l aștept, am văzut placa lui plutind la aproximativ 100 de metri distanță”, relatează pritenul său într-o postare pe Instagram.

Pyrrait spune că apoi a vâslit cât de repede a putut, până la locul unde se afla placa prietenului său. S-a scufundat în apă să-l caute.

„Dar ne aflam în ape foarte adânci, iar vizibilitatea era foarte slabă, așa că am cerut ajutorul partenerului meu de pe țărm, care a alertat imediat serviciile de salvare”, a continuat el.

„Un pescar local ne-a recuperat pe mine și plăcile de surf, iar noi am petrecut aproape două ore și jumătate scanând întreaga zonă înconjurătoare cu sonarul bărcii”, își amintește prietenul bărbatului dispărut.

Acesta era ca un fiu pentru el

Pyrrait a adăugat: „Arran era ca un fiu pentru mine; de la vârsta de 10 ani, s-a antrenat alături de mine și și-a petrecut weekendurile și vacanțele cu mine.”

„Dragostea mea pentru el era ca cea pentru un alt fiu pe care viața mi l-a dăruit.”

Într-o postare pe Instagram, GB Surfing i-a adus un omagiu lui Strong, numindu-l un „coechipier fantastic” și un „concurent respectat”.

„Trecerea sa în neființă reprezintă o pierdere devastatoare pentru sportul nostru și pentru întreaga comunitate a surferilor, iar el ne va lipsi foarte mult”, se menționează în postare.

Clubul a mai transmis condoleanțe pentru familia, prietenii și coechipierii surferului britanic.

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