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Accident grav pe DN 7, la Buftea. Două persoane au murit, după ce un microbuz cu 16 oameni s-a ciocnit cu o autobasculantă

Un accident rutier grav s-a produs marți dimineață, pe DN 7, în zona Buftea, județul Ilfov. Un microbuz în care se aflau 16 persoane a fost implicat într-o coliziune cu o autobasculantă. Două persoane au murit, iar celelalte sunt evaluate medical.
Accident grav pe DN 7, la Buftea. Două persoane au murit, după ce un microbuz cu 16 oameni s-a ciocnit cu o autobasculantă
Sursa foto: ISU Bucuresti-Ilfov
Alexandra-Valentina Dumitru
20 oct. 2026, 10:36, Social
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UPDATE. Cum s-a produs accidentul. Trei persoane sunt grav rănite

Accidentul de pe DN 7, soldat cu moartea a două persoane, s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de ansamblul de vehicule care circula în aceeași direcție de deplasare, potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști.

Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a transmis că cele două vehicule circulau pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila.

În urma impactului, două persoane au murit, iar alte trei au suferit leziuni grave, fiind necesară intervenția echipajelor medicale.

Traficul rutier în zonă a fost restricționat, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, în microbuz se aflau 16 persoane în momentul producerii accidentului.

În urma impactului, două persoane au murit, iar celelalte 14 sunt în curs de evaluare medicală pentru stabilirea stării de sănătate și a eventualelor leziuni.

Toate cele 16 persoane au fost extrase din microbuz.

Mobilizare de amploare a echipajelor de intervenție

La locul accidentului au fost mobilizate 13 echipaje SMURD, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, două autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.

Intervenția echipajelor de salvare este în desfășurare.

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