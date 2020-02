Acuzaţiile aduse de o asistentă de la spitalul din Slatina: Viaţa pacienţilor, în pericol din cauza personalului insuficient

Maria Cerchez, asistentă medicală la Secţia Cardiologie a SJU Slatina, povesteşte că este nevoită să aibă grijă, în medie de 15 pacienţi, dar sunt şi cazuri în care trebuie să se ocupe chiar de 30 de pacienţi.

Asistentei susţine că volumul de muncă este prea mare, iar personalul medical poate greşi oricând, punând astfel în periciol viaţa bolnavilor.

„Este inuman şi pentru noi şi pentru pacienţi. Să lucrezi cu 15 pacienţi în condiţiile în care pacienţi au antibiotic, au tratament injectabil, care trebuie făcut şi administrat la anumite ore... La 15 pacienţi... poate nu-i merge flexorul sau branula, trebuie să-i prinzi din nou altă linie venoasă, să-i administrezi tratamentul oral, pastilele, să-i faci tratamentul, să-l dizolvi, să scoţi tratamentul din procesul verbal că noi predăm pe proces verbal toţi pacienţii din secţie. Trebuie să-i faci investigaţii, să mergi cu toţi medicii la vizită. Sunt 7 medici pe secţie, iar până acum, astăzi (vineri – n.r.) a fost o situaţie că am fost patru asistente, dar până acum am fost două asistente la 60 de bolnavi. Nu mai putem. Există riscul unui volum mare de muncă şi din cauza vitezei să faci o eroare medicală şi nu răspunde nimeni”,a declarat Maria Cerchez, asistentă medicală SJU Slatina.

Asistenta spune că s-a plâns şefilor şi autorităţilor, însă problemele au rămas nerezolvate, astfel că s-a adresat chiar şi instanţei.

„E o situaţie critică şi aşa nu se mai poate. Situaţia asta nu e de o zi, două, trei, e de câţiva ani de zile. S-a adus la cunoştinţă, personal i-am adus la cunoştinţă domnului manager, am făcut o sesizare şi la ITM, am făcut chiar şi o plângere penală la parchet pe numele asistentei şefe şi a medicului şef de secţie. Parchetul mi-a răspuns că nu e de competenţa lor. Am mers la Tribunal”, a mai spus asistenta.

Managerul SJU Slatina, Cătălin Rotea, spune că gradul de ocupare a posturilor în Secţia Cardiologie este de 78% şi că, pentru a mai rezolva din problema deficitului de personal, a desfiinţat chiar şi un birou de internări unde lucrau cinci asistente. În plus, în perioada următoare, 15 posturi de asistente vor fi scoase la concurs.

„Am luat cunoştinţă de aceste acuzaţii punctuale ale doamnei asistente acum câteva săptămâni. (…) În momentul de faţă, Secţia Cardiologie, inclusiv compartimentul de terapie intensivă are angajat un număr de 29 de asistente dintr-un total de 37 de posturi care sunt în ştatul de funcţii. Adică, un grad de ocupare de 78 la sută. Atunci când intervin concedii medicale, în principal, care sunt neprevăzute, pentru că cele de odihnă sunt programate, poate să existe un deficit de personal pe secţie şi atunci, la cererea şefului de secţie facem detaşări de pe alte secţii pentru a asigura personalul. Având în vedere cele sesizate de dumneaei şi anumite sesizări care provin de pe secţie, din partea şefului de secţie, noi am desfiinţat acolo un birou de internări de 5 persoane care funcţiona pentru actele pentru internări/externări, am redistribuit personalul pe secţie ca să completăm eventualele lipsuri în perioada concediilor medicale pentru că altfel turele sunt asigurate şi graficele sunt făcute aşa cum trebuie”, a declarat Cătălin Rotea, manager SJU Slatina.

Potrivit lui Rotea, anul trecut s-au angajat două asistente pe secţia cardiologie, prin concurs, iar acum aşteaptă aprobarea bugetului pentru ca, săptămâna viitoare, să vom scoate la concurs circa 15 posturi pentru întreg spitalul, din care trei pentru secţia Cardiologie.

Rotea a precizat că, în prezent, o asistentă medicală se ocupă, în medie, de 8-12 bolnavi, iar când secţia este foarte aglomerată, numărul pacienţilor pe care trebuie să-i îngrijească o asistentă medicală este de 15.

