Adevăr și mit: demontarea celor mai frecvente 5 mituri despre sănătatea ochilor (P)

Mitul 1: Purtarea ochelarilor îți face ochii „leneși” și înrăutățește vederea

Acesta este probabil cel mai răspândit mit și este complet fals. Gândește-te la asta: dacă ai o problemă de vedere precum miopia sau hipermetropia, este pentru că ochiul tău are o anumită formă care nu permite luminii să se focalizeze corect pe retină. Adevărul este că ochelarii de vedere funcționează ca o unealtă precisă care corectează această focalizare, ajutându-te să vezi clar. Ei nu schimbă structura fizică a ochiului și nici nu fac mușchii ochilor să lucreze mai puțin.

Dimpotrivă, atunci când ai nevoie de ochelari și refuzi să îi porți, îți forțezi ochii să compenseze. Acest efort suplimentar este cel care duce la oboseală oculară, dureri de cap și disconfort. Vederea se poate deteriora în timp din motive naturale precum înaintarea în vârstă, dar ochelarii nu accelerează acest proces; ei doar oferă claritatea necesară.

Mitul 2: Dacă vezi bine, nu ai nevoie de un control oftalmologic

Mulți oameni cred că atâta timp cât pot citi semnele de circulație sau mesajele de pe telefon, ochii lor sunt perfect sănătoși. Din păcate, o vedere clară nu este singurul indicator al sănătății oculare.

Un control de specialitate este mult mai complex decât simpla citire a literelor de pe un panou. Medicul oftalmolog verifică și lucruri pe care tu nu le poți simți. De exemplu, boli grave precum glaucomul, care afectează nervul optic, sau retinopatia diabetică adesea nu au niciun simptom vizual în stadiile incipiente. Când simptomele apar, daunele pot fi deja ireversibile. Un control regulat ajută la depistarea acestor probleme din timp, când încă pot fi gestionate eficient.

Mitul 3: Cititul pe lumină slabă îți strică ochii permanent

Toți am fost avertizați în copilărie să nu citim sub pătură cu lanterna. Deși intenția era bună, acest mit este în mare parte exagerat. Cititul pe lumină insuficientă nu provoacă daune permanente structurii ochiului.

Ceea ce provoacă, în schimb, este oboseala oculară semnificativă. Când lumina este slabă, pupilele se dilată pentru a capta mai multă lumină, iar mușchii ochilor trebuie să lucreze mai intens pentru a menține focalizarea. Acest lucru poate duce la o senzație de ochi uscați, pentru că avem tendința să clipim mai rar când ne concentrăm, dureri de cap și o senzație generală de disconfort. Însă, odată ce îți odihnești ochii, aceste simptome dispar. Lumina bună face cititul mult mai confortabil, dar lipsa ei nu „strică” vederea.

Mitul 4: Nu ai nevoie de protecție solară pentru ochi în zilele înnorate

Acesta este un mit periculos. Majoritatea oamenilor asociază protecția solară doar cu zilele senine și luminoase de vară. Însă pericolul real pentru ochi nu este lumina vizibilă, ci radiația ultravioletă (UV), care este invizibilă.

Razele UV pot trece cu ușurință prin nori. Asta înseamnă că ochii tăi sunt expuși la radiații și într-o zi gri, de iarnă, sau când cerul este acoperit. Expunerea cumulativă la UV de-a lungul vieții este un factor de risc major pentru apariția cataractei și a altor afecțiuni oculare. De aceea, o pereche de ochelari de soare de calitate, care blochează 100% din razele UVA și UVB, este recomandată ori de câte ori petreci timp afară, indiferent de anotimp sau de cât de puternic strălucește soarele.

Mitul 5: Dacă stai prea mult la computer, îți distrugi vederea

În era digitală, petrecem ore în șir cu ochii în ecrane. Mulți se tem că acest obicei le va provoca daune permanente vederii. Vestea bună este că, la fel ca în cazul cititului pe lumină slabă, ecranele nu provoacă leziuni permanente ochilor.

Ceea ce provoacă este așa-numitul „sindrom al privitului la computer” sau oboseala oculară digitală. Când ne uităm la ecran, clipim mult mai rar, ceea ce duce la uscarea suprafeței ochiului. De asemenea, ochii depun un efort constant de focalizare. Acest lucru provoacă simptome reale și neplăcute: vedere încețoșată temporar, ochi roșii, iritați și dureri de cap. Pentru a combate asta, este util să folosești regula 20-20-20: la fiecare 20 de minute, ia o pauză de 20 de secunde și privește la ceva aflat la 20 de picioare, aproximativ 6 metri distanță.

Este ușor să fim prinși în aceste mituri, mai ales când sunt atât de des repetate. Să înțelegem ce este fapt și ce este ficțiune ne ajută să luăm decizii mai bune pentru sănătatea noastră oculară. Cel mai important sfat rămâne același: dacă ai întrebări, nelămuriri sau simți un disconfort la nivelul ochilor, cel mai bine este să discuți direct cu un specialist.