Albert NBN, plângere penală după concertul de la „Beach, Please!”. Artistul este acuzat de ofensă adusă României și incitare la ură

Recentul festival „Beach, Please!”, desfășurat la Costinești, a fost implicat în controverse. Aceasta se datorează prestației lui Albert NBN, unul dintre artiștii programați, care ar fi rostit fraze jignitoare precum „I don’t give a f*** about Romania” în timpul unei melodii, potrivit martorilor și înregistrărilor online. Prestația sa a provocat reacții puternice atât din partea publicului, cât și a politicienilor autohtoni.

Deputatul Dumitru Coarnă a depus imediat o plângere penală, acuzându-l pe artist că a folosit un limbaj vulgar și care incită la ură, vizând direct simbolurile statului, într-un forum extrem de public. Parlamentarul susține că astfel de afirmații nu pot fi apărate în temeiul principiului libertății de exprimare, deoarece depășesc limitele artistice și aduc atingere imaginii României.

„Nu putem tolera asemenea ieșiri. Libertatea artistică nu înseamnă libertatea de a înjura România. Când transmiți astfel de mesaje în fața a mii de tineri, comiți o faptă cu impact profund nociv asupra percepției publice și valorilor naționale”, a declarat Coarnă.

🎤❌🇷🇴 Gypsy trapper, „Albert NBN” on stage at the BEACH PLEASE annual festival:

„Fuck Romania, I don’t give a fuck about your country.

I don’t belong to Romania, you all know i belong to the States.

I just want to take your money, not to steal milk for my son.”

These are the… pic.twitter.com/qbGqHPgbUd

— Wallachian Gazette (@WallachianGaz) July 12, 2025